"J'ai choisi ma santé" : Stéphane Plaza révèle les raisons derrière son combat contre l'alcool

Au cours de l'été, Stéphane Plaza a pris une grande décision. L'animateur et agent immobilier de 52 ans, d'ordinaire toujours prêt à faire la fête, a arrêté de boire de l'alcool pour revenir aux "jus de fruits en terrasse". Un défi qu'il continue de relever avec brio puisqu'il vient de révéler en être à son 140ème jour sans "un gramme d'alcool", ce qui représente quatre mois.

"Vous êtes sobre ça y est !", s'est-alors enthousiasmé pour lui le journaliste du Buzz TV du Figaro qui le recevait mercredi 14 décembre. "Non j'ai toujours été sobre, mais j'aimais bien un petit peu le rosé", a tenu à nuancer Stéphane Plaza. Et pour lui d'expliquer les raisons qui l'avaient éloigné de l'alcool : "Le marathon par rapport au théâtre, par rapport aux fictions, par rapport aux émissions. À partir d'un certain âge, on ne peut pas tout faire". Ainsi, la figure de M6 a "choisi (sa) santé". "Mais ne vous en faites pas, je joue bien la personne qui a bu. (...) J'ai du vécu", a-t-il souligné avec humour. D'ailleurs, ironie du sort, le meilleur ami de Karine Le Marchand a récemment dû interpréter le rôle d'un révolutionnaire adepte de la bouteille pour la nouvelle saison du docu-fiction de France 5 La Guerre des trônes, laquelle débute ce jeudi 15 décembre.

Je ne dis pas que j'arrête pour toujours

Mieux dans sa peau et bien décidé à poursuivre une vie alcool free, Stéphane Plaza envisage tout de même de se laisser aller de temps en temps. "Je ne dis pas que j'arrête pour toujours, loin de là, peut-être quand l'envie me reprendra, je trinquerai une ou deux fois par semaine", a-t-il confié.

Mais en attendant, c'est bien sur ses projets professionnels qu'il se concentre le plus. En plus d'être au casting de La Guerre des trônes, Stéphane Plaza vient justement d'accepter un nouveau projet attendu sur TF1. Il s'agira d'un remake de la pastille humoristique culte Un gars, Une fille avec Stéfi Selma. Un concept qu'il a accepté... sans le dire à son patron de M6 ! "Monsieur de Tavernost, vous n'étiez pas au courant. Maintenant, vous l'êtes grâce au Buzz TV !", lui a-t-il adressé à ce propos.