"J'ai du mal avec Paris" : Dany Boon ne vit pas dans la capitale et donne ses raisons

Quinze ans après le succès fou de Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon retrouve son grand camarade Kad Merad dans le film La vie pour de vrai, qui sort au cinéma le mercredi 19 avril 2023. Dans cette comédie inédite, l'acteur - et réalisateur de ce long-métrage - tente de retrouver Violette, son amour de jeunesse... jusqu'à ce que Charlotte Gainsbourg se fasse passer pour elle. Dans les bandes annonces déjà disponibles, on voit Tridan Lagache, le personnage de Dany, grand habitué du Club Med, débarquer dans la ville de Paris dans la plus grande des confusions. Une séquence qui pourrait bien être inspirée de faits réels.

Invité sur le plateau de l'émission Quelle époque !, le samedi 15 avril 2023 sur France 2, Dany Boon a évidemment évoqué son nouveau projet cinématographique, mais également sa carrière outre-Atlantique, aux Etats-Unis. "J'y vais. Je joue un peu, j'ai fait des trucs là-bas, rappelle-t-il à Léa Salamé. J'ai un agent que j'adore. J'ai tourné dans des films américains. J'adore le faire mais, je vivais là-bas pendant 6 ans... et je suis mieux en Europe." Où l'acteur a-t-il posé ses valises ? Difficile à dire s'il s'agit même de la France. Mais une chose est sûre, il ne vivrait jamais, ô grand jamais, dans notre capitale.

C'est peut-être la plus belle ville du monde, mais il y a une agressivité

"Je ne vis pas à Paris. J'ai du mal avec Paris moi. Je trouve que c'est une ville assez dure. C'est une belle ville, c'est peut-être la plus belle ville du monde, mais il y a une agressivité, a-t-il expliqué. J'adore Bruxelles, j'adore la Belgique. j'en viens. J'ai fait mes études là-bas et j'adore." Il a bien fallu que Dany Boon subisse un peu Paris pour le tournage du film La vie pour de vrai. Et c'est avec joie qu'il a tourné, à nouveau, avec Kad Merad... puisque ces deux-là sont restés fâchés quelques temps avant de se réconcilier. La raison ? Kad Merad n'avait pas prévenu son ami qu'il se mariait à Julia Vignali. "C'était très intime, on était que quatre, assure-t-il dans les colonnes du magazine Paris Match. Il y a quand même un gars avec un téléobjectif de 7 mètres qui nous a gaulés à l'entrée de la mairie de ce petit village en Bourgogne ! Et quand Dany a appris ça..."