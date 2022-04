"J'ai été Michaël pendant 3 ans" : Joyce Jonathan se souvient de... sa transformation en garçon !

Après avoir évoqué ses problèmes de poids, la chanteuse Joyce Jonathan est revenue sur un autre épisode étonnant de sa vie passée chez Bruno Guillon, sur RTL, celui de sa transformation en garçon...

Joyce Jonathan est aujourd'hui une maman épanouie et, heureusement, en témoigne encore sa sortie en famille avec son compagnon et sa petite Ghjulia à Disneyland Paris il y a peu. L'environnement familial n'a pas toujours été le cocon parfait pour la jeune femme qui a elle-même vécu des périodes troubles pendant son enfance. En effet, l'interprète de la chanson Les p'tites jolies choses s'est souvenue sur les ondes d'RTL de la période où elle devenue un vrai garçon pour plaire à ses parents. "J'ai été Michaël pendant trois ans, j'ai deux grandes soeurs et comme troisième enfant mes parents espéraient un garçon. J'ai dû l'entendre au détour d'une conversation quand j'étais petite et du coup, je me suis transformée en garçon pendant quelques années pour plaire à ma mère."

Une passe qui durera de ses 5 à 8 ans comme l'affirme la chanteuse récemment recrutée par la troupe des Enfoirés, qui a reconnu que sa mère avait été alertée par des mots dans le carnet de liaison. "À partir de ce moment-là, je suis allée chercher des barrettes et elle me les a mises dans les cheveux", a confié l'ex de Thomas Hollande.

En attendant de savoir si la petite Ghjulia suivra les traces de sa mère, on est déjà certain d'une chose, c'est que la chanteuse et sa fille sont très proches. "On est très passionnelles avec ma fille donc j'ai besoin d'être très présente. Dès que j'ai la moindre pause dans ma journée de travail, je la retrouve", avait expliqué sur Europe 1 celle qui a sorti un nouvel album il y a peu et qui, quand elle ne fait pas de musique, passe le reste de ses journées à élever sa petite aux côtés de son compagnon, le pianiste Martial qu'elle a rencontré dans le Sud de la France. Il n'est pas rare aussi de la voir - et l'entendre - de temps en temps sur le plateau des Grosses Têtes.