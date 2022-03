Joyce Jonathan évoque "période compliquée" : "J'ai pris vachement de poids d'un coup"

La chanteuse Joyce Jonathan est aujourd'hui une maman complètement épanouie et heureuse avec sa petite Ghjulia, née en novembre 2020. Il n'en reste pas moins que l'interprète de ça ira avait également marqué les esprits par des apparitions télévisuelles peu convaincantes...

Un passage express dans Danse avec les stars, une prestation douteuse dans l'émission Fort Boyard, voilà ce dont se souviennent les téléspectateurs qui ont vu la musicienne de 32 ans participer à ces émissions. La jeune femme est revenue sur ces loupés au micro de Mickaël Dorian sur Chante France, dans un extrait dévoilé par Télé-Loisirs. Elle a alors évoqué des problèmes de santé liés à une psychologie fragile. "Je sais que je peux broyer du noir, mais ce n'est pas ce qui me représente le plus. Mais j'ai des moments quand même où je broie du noir, je peux avoir un côté un peu auto-destructeur" a expliqué la nouvelle membre de la troupe des Enfoirés.

A la même occasion, l'ex de Thomas Hollande est revenue sur ses problèmes de poids et son rapport compliqué au sport, en particulier à l'époque où elle s'était engagée à participer à l'émission de France 2 Fort Boyard : "C'était une période un peu plus compliquée, parce que c'était un peu lié à des remises en question. C'est vrai que je mangeais n'importe comment. J'ai pris vachement de poids d'un coup. Plein de trucs comme ça, qui font qu'on ne se sent pas forcément bien dans sa peau."

Pour rappel, cette dernière avait été tenue responsable par des internautes de la défaite de son équipe dans le célèbre programme du père Fouras et de Passe-partout. "Je ne suis pas une grande sportive, une prof de gym ou une athlète, je n'aime pas les émotions extrêmes, mais j'ai voulu tenter le coup. (...) Je présente mes excuses aux fans de Fort Boyard qui ont forcément été déçus, je vous comprends mille fois" avait-elle déclaré pour nos confrères de Voici.