"J'ai eu moins de mal à obtenir un crédit" : Michael Jones aidé par Goldman chez le banquier !

Pour son numéro exceptionnel, Gala a décidé de tendre le micro aux stars du show business hexagonal afin de recueillir leurs confidences sur comment elles vivent ou ont vécu leur célébrité et ses impacts sur la vie personnelle. Mylène Farmer a ainsi évoqué son amitié insoupçonnée avec un acteur américain, Béatrice Dalle son divorce d'avec son premier mari et Isabelle Adjani sa carrière mêlée à ses amours. Le chanteur Michael Jones s'est lui aussi laissé aller à quelques confessions.

C'est par son amitié et sa collaboration fructueuse avec Jean-Jacques Goldman - régulièrement cité comme le chanteur préféré des Français par le classement du JDD - que Michael Jones a acquis une belle popularité dans la musique. L'artiste gallois, aujourd'hui âgé de 70 ans, reconnait que cela a été bénéfique pour lui y compris dans sa vie privée. "Je peux dater exactement le jour où ma vie a basculé. En 1985, après la sortie de Je te donne en duo avec Jean-Jacques Goldman, l'attitude des autres a changé. Par exemple, j'ai eu moins de mal à obtenir un crédit à la banque. Et on m'a proposé de me donner des instruments, des fringues. Avant, je devais économiser pour m'acheter des guitares !", a-t-il ainsi confié à Gala.

Michael Jones apprécie donc d'avoir pu compter sur son statut pour décrocher un prêt pour s'acheter une demeure mais la notoriété ne lui est jamais montée la tête. "La célébrité ne m'a pas changé : je ne vais jamais dans les endroits à la mode, j'habite à la campagne, du côté de Lyon. Jean-Jacques Goldman et moi, nous voulions chanter la rencontre de deux cultures, de deux horizons. Jean-Jacques le Français [qui habite entre Londres et Marseille, NDLR], et moi qui vient du pays de Galles. Comme lui, je pense que si on a envie d'écrire des chansons, il ne faut pas s'éloigner de la vraie vie, rester le plus proche des gens (...) D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait pour se passer du contact avec le public. Moi, je ne peux pas, je ne pourrai jamais", a-t-il ajouté.

