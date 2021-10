"J'ai eu recours à plusieurs FIV" : Ingrid Chauvin fait une révélation sur son combat pour être maman

C'est la première fois qu'Ingrid Chauvin évoque son recours à des FIV (Fécondation In Vitro), une technique de procréation assistée qui consiste à pratiquer une fécondation, c'est-à-dire une rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule en laboratoire, in vitro, en dehors du corps de la femme donc. Et cela a fonctionné pour elle puisque son ancien époux Thierry Peythieu et elles sont devenus les parents de Jade. Une petite fille qui est décédée à l'âge de cinq mois d'une malformation cardiaque et à laquelle elle ne manque pas de rendre régulièrement hommage. Trois ans plus tard, Tom (5 ans) est né. Un petit garçon qui fait leur bonheur et avec lequel Ingrid Chauvin entretient une relation fusionnelle. De quoi donner de l'espoir à ceux qui se battent pour devenir parents.