"J'ai eu un coma" : Michèle Laroque revient sur l'accident qui a failli lui coûter la vie

La catastrophe n'est pas passée loin pour Michèle Laroque. L'actrice de 62 ans est revenue dans 50 Minutes Inside, auprès de Nikos Aliagas, sur son accident de voiture qui a failli lui coûter la vie, alors qu'elle était âgée de 19 ans. Et plus précisément sur son réveil à l'hôpital, au côté de sa mère, alors danseuse.

"Ma mère ne m'avait pas dit qu'elle avait essayé d'être comédienne aussi. J'ai eu mon coma, de quelques heures, et quand je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère qui était là : 'Tu te rends compte, j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne'. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu qu'il y avait un truc !", a t-elle raconté à l'animateur de The Voice.

On devait me couper la jambe

Cela aurait pu tourner au drame pour l'actrice qui avait son pronostic vital engagé après l'accident, et notamment un fémur brisé en dix-huit morceaux. "On devait me couper la jambe", avait-elle avoué lors d'une interview avec Télé 7 jours. "Je ne m'en suis vraiment remise qu'au bout de quatre ans. Un an sans marcher, beaucoup d'opérations, c'était très long" avait t-elle ensuite déclaré sur France 2 en 2019. Mais la Niçoise est parvenue à en tirer du positif. "J'ai eu la chance de ne pas être en colère, de ne pas me sentir victime, de ne pas avoir peur. Cet accident a été le début de tout. C'est grâce à cet accident que j'ai compris, et que j'ai dit que je voulais être comédienne", avait-elle partagé auprès de Femme Actuelle.

Michèle Laroque s'est donc servie de cette expérience pour aller de l'avant et devenir une actrice de renom. Elle a également trouvé l'amour, dans un premier temps avec le metteur en scène et adaptateur Dominique Deschamps dans les années 90, avant de finalement divorcer alors qu'elle venait de donner naissance à sa fille Orianne. Celle-ci a notamment joué aux côtés de sa mère dans les films Comme t'y es belle et Brillantissime. Depuis l'été 2008, c'est avec le maire de Troyes François Baroin que Michèle Laroque partage sa vie. Elle a notamment avoué avoir vécu une histoire d'amour avec l'acteur Olivier Marchal dans les années 80.