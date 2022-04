"J'ai laissé mon numéro" : Matthieu Delormeau dragué par une star internationale ? Révélations

Les histoires de coeur de Matthieu Delormeau sont parfois compliquées à comprendre. Un jour en couple, un autre célibataire, le chroniqueur de Touche pas à mon poste papillonne. S'il n'a pas trouvé chaussure à son pied, il a appris ce mardi 19 avril qu'il était peut-être passé à côté de l'histoire d'amour de sa vie il y a quelques années. A l'époque, Matthieu Delormeau passait du bon temps dans la ville de Cannes, très festive en période estivale. Il a eu la surprise de croiser Elton John dans un restaurant. Et étonnamment, ce n'est pas lui qui est allé lui réclamer une photo : "Je passais mon été à Cannes, c'est même lui qui m'a dit 'faisons une photo pour immortaliser'. Il trouvait que je ressemblais un peu à David Beckham."

Matthieu Delormeau a même indiqué avoir été invité en personne dans la villa que le chanteur et son compagnon David Furnish occupaient à l'époque : "J'ai dit 'Je connais bien Cannes, c'est là que je venais quand j'étais petit', tout ça. Il m'a dit 'Demain, je fais une petite fête, une petite sauterie dans la villa, venez'. J'ai dit 'Ok, pas de problème'." C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à faire la fête avec l'une des stars internationales de la chanson : "On a été en maillot de bain au bord de la piscine mais ça n'a pas été plus loin que la piscine."

Ce que les chroniqueurs et Cyril Hanouna lui ont fait remarquer, c'est que cette invitation n'était peut-être pas si anodine que ce qu'il voulait croire. Tout le monde a souligné que pour être invité chez Elton John, c'est que ce dernier avait sûrement autre chose derrière la tête que le simple partage d'un bon moment entre amis : "Je pense qu'Elton John voulait vous pécho, a indiqué l'animateur face à Matthieu Delormeau, interloqué par ce point de vue. Je pense qu'il y avait un bail." L'ancien animateur du Mad Mag s'est alors rendu compte qu'il était sans doute passé à côté de l'amour de sa vie : "Maintenant que vous me le dites..." Autant dire que si Elton John revient, Matthieu lui chantera 'I'm still standing'...