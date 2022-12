"J'ai pleuré de rage, de tristesse" : Karine Le Marchand dévoile sa grande souffrance, terribles révélations

Les résultats du sondage de TV Mag sont tombés. Jean-Luc Reichmann a été élu animateur préféré des Français et succède ainsi à Stéphane Plaza. Karine Le Marchand a quant à elle été élue animatrice préférée des Français. Ce jeudi 29 décembre 2022, la figure emblématique de M6 a donc tenu à poster un message sur son compte Instagram. Et elle y a fait de bouleversantes révélations.

A l'écran ou sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand affiche toujours une joie de vivre incroyable. Sa douceur et sa gentillesse font également mouche auprès des téléspectateurs qui l'ont ainsi élue en masse. Mais comme tout le monde, la divine brune de 54 ans a ses failles et ses moments de moins bien. Elle n'a d'ailleurs pas eu peur de les mettre en avant à travers sa dernière publication Instagram. Après avoir remercié les personnes qui ont voté pour elle, la maman d'Alya (20 ans) a confié qu'elle avait passé une "année éprouvante nerveusement, physiquement, émotionnellement".

J'ai parfois pleuré de rage, de tristesse

"Comme vous (même si je ne sais pas le montrer), j'ai parfois pleuré de rage, de tristesse, j'ai ressenti la solitude, et l'anxiété. L'état de notre planète, la guerre qui dure et celles qui menacent, la pauvreté croissante, la cruauté envers les gens et les animaux, tout ça me touche, et de plus en plus", a écrit Karine Le Marchand qui a heureusement pu compter sur ses proches lors de ses périodes difficiles. Elle a su leur dire quand ça n'allait pas et a ainsi pu recevoir beaucoup de soutien et d'amour. Cela lui a permis de retrouver son énergie mais aussi, de l'espoir.

"Ils savent combien je les aime et je les remercie d'être là pour moi. Mais vous, que je ne connais pas, vous qui riez et pleurez avec moi sur votre canapé, qui m'abordez dans la rue, et qui tout simplement vous sentez proches de qui je suis, je veux vous dire un immense Merci. Car ces témoignages de tendresse, de reconnaissance et d'amour sont essentiels lorsque tout tangue. Et j'espère vous apporter de la joie et du bien-être à mon tour, lorsque vous n'êtes pas bien devant votre écran", a poursuivi Karine Le Marchand. Ainsi, elle compte bien embarquer son public dans ses futurs projets et espère ne décevoir personne. "Je vous souhaite d'enterrer bien vite cette horrible année, et je forme le voeux pour 2023 que la gentillesse, l'amour et la joie soient un objectif à atteindre tous ensemble. Je vous embrasse tendrement", a-t-elle conclu.