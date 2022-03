"J'en souffre" : Claire Chazal, 65 ans, sincères confidences sur la vieillesse

A 65 ans, Claire Chazal écrit une nouvelle page du livre de sa vie. Après de longues années chez TF1 - elle a récemment pleuré la mort de son confrère Jean-Pierre Pernaut - c'est sur le service public qu'elle a trouvé refuge. Une carrière qu'elle poursuit dans Passage des arts et Elysée 2022. La journaliste voit le temps qui défile et, sans en faire un drame, elle reconnaît le subir ne serait-ce que physiquement.

Interrogée par Gala, Claire Chazal a donc accepté de se livrer avec sincérité sur la vieillesse, surtout quand on fait comme elle un métier de l'image. Le passage à la soixantaine, l'ancienne compagne de Patrick Poivre d'Arvor - aujourd'hui célibataire et qui se dit prête à l'amour - ne l'a pas très bien vécu. Son âge, il lui est même "impossible à dire", à voix haute. Malgré tout, elle résiste aux coups de bistouri pour améliorer ceci ou cela. "C'est un passage très difficile, je le dis et le redis. J'en souffre. En revanche, on peut avoir une vie aussi active qu'à 20 ans, c'est ce que je fais et c'est ma façon de repousser l'idée de l'âge. Concernant la fraîcheur de la peau, c'est peine perdue, mais si je ne suis pas contre des petits arrangements, je préfère une image qui a sa vérité, son histoire, qui n'est pas artificielle. Et cette femme-là est bien plus belle, je crois", dit-elle au magazine.

Claire Chazal, qui a démenti pour la seconde fois une rumeur la disant en couple avec l'acteur Roschdy Zem, reconnaît aussi que, côté séduction, elle sent que les choses évoluent. "C'est beaucoup plus compliqué. Les notions de séduction, de désir s'éloignent", dit-elle. Et pourtant, elle n'est pas fermée à l'idée de l'amour, elle qui a connu de grandes histoires dans sa vie intime, notamment avec PDDA, père de son fils François. "Je crois que c'est difficile de vivre à deux, mais en tout cas, oui à une épaule, oui à un coeur qui bat, je suis prête à aimer de nouveau. Mais je ne pourrais pas envisager une vie sentimentale qui ne serait pas dictée d'emblée par une passion. C'est une condition sine qua non", ajoute la journaliste.

Interview intégrale à retrouver dans Gala, édition du jeudi 3 mars 2022.