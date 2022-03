"J'étais la soeur moche" : Bella Hadid parle chirurgie esthétique... et passe aux aveux !

Admirée pour sa beauté et son style, Bella Hadid a surmonté ses complexes d'adolescence. "J'étais la soeur moche. J'étais la brune. Je n'étais pas aussi cool que Gigi, pas aussi extravertie. Ce sont des choses qu'on a vraiment dites à mon sujet. Et malheureusement, quand on vous assène des choses à répétition, vous finissez pas y croire, confie Bella Hadid à Vogue. Je me demande toujours, comment une fille très complexée, anxieuse, dépressive, souffrant de problèmes d'images de son corps et de troubles alimentaires, qui déteste qu'on la touche et souffre d'une forte anxiété sociale, se lance dans cette industrie [de la mode, NDLR] ? Au fil des années, je suis devenue une bonne actrice. J'affiche un large sourire ou un visage froncé. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir quelque chose à prouver."

Cette saison encore, Bella Hadid a consolidé son statut de mannequin le plus influent de la planète, en enchaînant les défilés aux différentes fashion weeks. La jeune femme amoureuse de Marc Kalman a notamment été vue sur les podiums de Fendi et Tod's à Milan, puis d'Off-White™, Coperni, Isabel Marant et Givenchy à Paris.