Iris Mittenaere : Matinale et craquante en petite robe à la Fashion Week de Milan

Grâce à sa Fashion Week, Milan accueille un défilé de stars ! Iris Mittenaere s'est jointe aux festivités. L'ex-Miss France regoûte à la ferveur de la semaine de la mode italienne et y a fait sensation ce vendredi matin.

Pour la mode et la Fashion Week, Iris Mittenaere n'hésite pas à se lever tôt ! Elle a répondu présente à l'invitation de Tod's, ce vendredi 25 février 2022 à 9h30. La maison italienne et son directeur artistique Walter Chiapponi ont dévoilé leur collection automne-hiver 2022-2023. Iris a eu la chance de la découvrir et l'a décrite comme "chic, un peu garçonne et avec des détails forts". Elle en a également partagé quelques photos et vidéos avec ses abonnés Instagram.

Les followers de la Miss Univers 2016 ont ainsi pu voir Gigi et Bella Hadid dans leurs oeuvres sur le podium, ou encore l'attention toute particulière qu'Anna Wintour a portée aux mannequins participants au défilé Tod's.

Iris Mittenaere leur a aussi permis de découvrir sa tenue portée pour l'occasion. La jolie brune était vêtue d'une robe courte et de souliers Tod's, issus de la collection printemps-été 2022.