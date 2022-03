"Je l'assume" : Gad Elmaleh évoque avec humour sa calvitie

L'humoriste Gad Elmaleh était l'invité de La boîte à questions de Canal+ ce lundi 28 février. L'occasion pour lui de faire la promotion de sa tournée française à venir pour son nouveau spectacle, lui qui vient de passer la cinquantaine et élève deux fils, de deux femmes différentes.

Le comique canado-marocain s'est d'abord réjoui de la réouverture des grandes salles et de la fin des jauges de restrictions, il a alors déclaré : "Il faut savoir le reconnaître quand c'est une bonne nouvelle, puisqu'on va pouvoir de produire dans des salles de plus de deux mille places. Je pense qu'ils font très bien et je pense que c'est une sage décision. Je suis très heureux ce soir. Très heureux pour moi, pour mon équipe."

Ce nouveau spectacle, l'humoriste s'y livre entièrement. De son propre aveu, il "parle de tout, mais de tout, tout, tout, tout." Alors qu'il a subi de douloureuses accusations de plagiat, l'interprète de Coco se voit maintenant comme un homme plus responsable : Je sais que la presse ne veut pas me poser la question "Est-ce que c'est le spectacle de la maturité ?" parce qu'ils ont peur d'être ridicules, mais moi je la veux cette question. J'ai eu cinquante ans et c'est le spectacle de la maturité".

L'ex deCharlotte Casiraghi ne semble pas atteint par le nombre des années, bien au contraire. Libéré de ses tabous et complexes, le comédien va même jusqu'à assumer devant la caméra les désagréments capillaires typiques de son âge. Ainsi quand il lui a été demandé quand était "la dernière fois où il s'est senti vieux", Gad Elmaleh a répondu "il y a exactement quatre secondes, parce que j'ai fais ça" en se touchant l'arrière du crâne. Il a ensuite enchaîné : "Je me suis aperçu qu'il y a une caméra là [derrière sa tête] et je me suis dit : 'C'est le plan kippa, donc le plan calvitie'. Mais je l'assume." Hilare, l'humoriste a conclu "C'est le plan d'implants."