"Je lui martèle tous les jours": Vanessa Demouy, un modèle pour sa fille Sharlie ? Elle se livre comme rarement

Le poids de la société

Une assurance qui lui tient à coeur, malgré "le poids de la société" qui prend beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Malgré cela, elle est, elle aussi, sur Instagram et veut rester aussi naturelle que possible. "Une femme de 50 ans, avec ses galères, ses petits bonheurs, ses grandes joies et une sensibilité que j'ai du mal à cacher. Avant, je me demandais toujours ce que les gens attendaient de moi. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de déplaire. Mais quitte à déplaire, autant que ce soit pour ce que je suis vraiment", raconte-t-elle dans la même interview.

Un bel état d'esprit, notamment pour rester un modèle pour sa fille Sharlie, qui profite, comme toutes les petites filles de son âge, de ses premiers comptes sur Instagram et autre TikTok. "Quand je vois ce que les gamines mettent sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de dire à ma fille 'Tu fais ce que tu veux avec ton corps' et de la laisser poster n'importe quoi. Je suis obligée de fixer des limites. Finalement, on se retrouve tout le temps en équilibre, entre le message idéal et le poids de la société", nuance néanmoins l'actrice. Et on imagine qu'elle veille au grain.