Vanessa Demouy à nouveau plongée dans le deuil : l'année démarre (encore) avec la perte d'un être cher...

Vanessa Demouy est à nouveau confrontée au deuil. Le 6 janvier 2022, la comédienne de 48 ans devait faire face à la mort de son père biologique Christian Demouy. "Christian Demouy... 1949-2022... Repose en paix... Je t'aime", avait-elle partagé avec une belle photo en noir et blanc sur Instagram. Quelques jours plus tard, le 12 janvier, lors des obsèques, l'héroïne de Ici tout commence avait pu lui faire ses adieux. En ce début d'année 2023, elle perd à nouveau un proche. C'est encore sur Instagram que la maman de Solal, 18 ans et Sharlie, 10 ans, fruits de ses amours avec son ex Philippe Lellouche, a annoncé la triste nouvelle.

"Mon oncle chéri je pense fort à toi et mes prières t'accompagnent pour ce dernier voyage", écrit-elle en story. Pour l'occasion, Vanessa Demouy a partagé une photo de son défunt oncle, ainsi qu'un emoji coeur blanc, qui en dit long sur les sentiments éprouvés par la comédienne pour ce membre de sa famille, aujourd'hui disparu. Un autre homme qui a compté pour elle puisque si elle a pleuré la mort de son père biologique l'an dernier, l'ancienne épouse de Phillippe Lellouche est aussi très proche de celui qu'elle appelle son "papa", Gérard Prevost. Elle avait trouvé un deuxième père auprès de cet homme qu'avait rencontré sa mère Catherine Roche après son divorce.

La relation entre ses deux pères clarifiée

Ce dernier est le fondateur du magazine Glint. Il avait immédiatement considéré la jeune femme comme sa propre fille, et l'actrice a donc eu deux figures paternelles. Lors de l'annonce de la mort de Christian Demouy, Vanessa Demouy avait tenu à clarifier cette situation, à ses abonnés. "Entre ces deux hommes, il n'y avait que respect et bienveillance", avait-elle fait savoir au sujet de la relation entre ses deux pères. Et ce mercredi 4 janvier, c'est un autre homme donc, lui aussi important dans la vie de l'actrice, auquel elle doit faire ses adieux. Une bien triste nouvelle révélée avec un bel hommage. Il est certain que la comédienne pourra compter sur le soutien de ses proches pour l'épauler, à l'image de ses enfants avec elle est si complice.