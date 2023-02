"Je me suis comporté en égoïste" : Confidences exceptionnelles d'Elie Semoun sur son divorce et ses amoureuses

Sa vie privée, Elie Semoun ne l'a jamais exposée : depuis le début de sa carrière il y a près de 30 ans, l'humoriste s'est concentré sur sa carrière sur les planches, d'abord en duo avec Dieudonné puis en solo, préservant notamment sa vie amoureuse de toute médiatisation. Désormais devenu réalisateur des deux derniers volets de la franchise Ducobu, l'homme de 59 ans a décidé d'ouvrir une petite part de son jardin secret... pas toujours simple !

Du moins si l'on en croit ses rares confidences faites auprès de nos confrères du magazine Voici ce vendredi. Alors qu'il évoquait sa future pièce de théâtre, il en est en effet venu à parler de ses souvenirs de la fin de son mariage avec Annie Jeannesson, la mère de son fils Antoine, dont il a divorcé en 2002. "A l'époque de mon divorce, je devais avoir à peu près 37 ans, je me suis moi aussi comporté en égoïste. J'ai tout fait voler en éclats, comme dans la pièce. Je ne pouvais pas faire autrement, il fallait que j'aille au bout... Je crois qu'on a tous été monstrueux à un moment de notre vie", explique-t-il en effet avec honnêteté. Pas question pour lui de nier ses actes ou ses gestes, même si l'humoriste, aujourd'hui célibataire sait parfaitement être romantique... trop, parfois selon lui.

"J'ai une belle vie"

"J'ai un côté très XIXème siècle, assez incompatible avec un quotidien terre à terre. Peut-être que mon idéalisme est un peu étouffant...", avoue-t-il sans problème. D'ailleurs, il explique même dans l'interview que son premier roman, Compter jusqu'à toi, est dédié à une femme, à un amour perdu. S'il ne précise pas s'il parle de son ex-femme ou d'une autre romance, il raconte tout de même que la personne en question "s'est reconnue". "Elle a trouvé que c'était magnifique, explique-t-il également, au sujet de "sa plus belle oeuvre". Elle a même été très émue, mais rien ne la fera changer d'avis. Notre histoire est terminée. C'est une femme très pragmatique, elle est déjà passée à autre chose. Je suis d'ailleurs grandement impressionné par les gens qui ont cette capacité à switcher aussi vite d'une histoire à une autre. Je trouve ça très violent".

Très sensible, Elie Semoun est pourtant bien déterminé à retrouver l'amour. D'ailleurs, il sait ce qu'il veut : décrivant sa future dulcinée comme une femme fine et subtile, il cherche également de véritables qualités morales. "L'intelligence est un aphrodisiaque, tandis que la vulgarité et la bêtise me repoussent", argumente-t-il d'ailleurs. Tout en se montrant un peu triste tout de même : "J'ai plutôt une belle vie et je trouve dommage de ne pas la partager avec quelqu'un." On espère que celle-ci arrivera vite !