"Je me suis vomi dessus !" : Nabilla enceinte et épuisée par sa grossesse...

Enceinte de son deuxième enfant, Nabilla a confié être totalement épuisée par sa grossesse le 26 février 2022 sur Snapchat. Alors qu'elle s'apprête à rentrer dans son troisième trimestre de grossesse (elle annonçait le 15 février être à 24 semaines d'aménorrhée), la jolie brune de 30 ans a confié subir de nombreux symptômes très handicapants au quotidien. "Je pense que le dernier trimestre il n'est pas facile parce qu'on prend du poids, on porte le bébé, on prend des kilos et on est de plus en plus fatiguée et impatiente" explique-t-elle.

Malgré tout, la maman de Milann (2 ans) révèle que selon elle, "le premier trimestre reste le pire". Elle s'explique : "On a un chamboulement hormonal, des boutons, de la fatigue, des vomissements de bon matin. Des fois, je me réveillais à 4 ou 5 heures du matin pour aller vomir. Une fois je me suis même vomi dessus, quelle horreur", raconte-t-elle.

L'essentiel c'est que le bébé se développe bien

Impatiente de découvrir son bébé, la jeune femme rappelle que malgré tous ces effets secondaires liés à la grossesse, cette expérience reste pour elle une bénédiction à vivre pour une femme. "L'essentiel c'est que le bébé se développe bien, le reste honnêtement je m'en fous un peu", a-t-elle confié avant d'ajouter que tomber enceinte était "la plus belle chose qui puisse exister sur Terre".

Pour rappel, l'accouchement de Nabilla est prévu pour le mois de mai 2022. Pour cette grossesse, le couple a décidé de ne pas connaître le sexe du bébé afin d'avoir la surprise au moment de sa naissance. Nabilla avait annoncé officiellement sa grossesse le 4 février 2022 et l'avait gardée secrète de longues semaines avant de la révéler à ses abonnés.

"Nous avons gardé ce petit secret un long moment afin de profiter pleinement de notre bonheur en famille, mais aujourd'hui il est temps de partager notre bonheur avec vous, mon ventre s'arrondit de jour en jour. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre deuxième enfant", avait-elle écrit en légende de la première échographie de son bébé.