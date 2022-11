"Je n'ai pas dit cela !" Chris de la star Academy répond à une remarque salée d'un chroniqueur de TPMP

Alors qu'il se battait depuis le 15 octobre dernier pour rester dans le château de Dammarie-les-Lys, Chris a été éliminé de cette nouvelle édition de la Star Academy le 19 novembre dernier, à l'issue des demi-finales. L'artiste de 28 ans avait notamment accepté, dans une interview accordée à Purepeople, d'évoquer son départ, qui ne l'a visiblement pas plus affecté que cela.

"En coulisses, on n'a pas eu besoin de me réconforter, il n'y a pas eu de larmes, que des sourires. Je pense que c'était le bon timing. Je suis tellement content de cette aventure. Je suis fier de mon parcours, j'ai réussi à ne jamais être nominé et j'ai atteint la demi-finale. Je n'ai aucun regret et je n'étais pas du tout triste, au contraire. Au fond de moi, j'avais déjà hâte d'aller en studio", avait-il déclaré.

Je ne suis pas venu pour gagner

Des propos qui n'ont pas vraiment été bien reçus de la part d'un célèbre chroniqueur de Touche pas à mon poste, à savoir Gilles Verdez, qui a notamment reproché à l'ex-candidat, ce mercredi 23 novembre sur le plateau de l'émission, d'avoir manqué de sincérité en tenant ce discours. "Franchement Chris, moi je vous ai beaucoup aimé, mais je n'y crois pas une seconde. Vous, vous ne pouvez pas être heureux de partir", a déclaré le mari de Fatou, avant de lui poser une question.

"Est-ce qu'on vous briefe, et on vous dit de ne pas balancer en sortant, un truc du genre 'c'est injuste, on m'a arnaqué', etc...? ", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas dis que j'étais 'heureux !'", a précisé Chris, avant de donner les raisons pour lesquelles il prend finalement plutôt bien son départ : "Personnellement, je pense être arrivé au bout de cette aventure. Cela peut paraître bête. On va me dire que je suis langue de bois. Mais pas du tout. Je ne suis pas venu pour gagner, mais parce que j'avais perdu confiance en moi artistiquement parlant et personnellement. Et en fait, les profs et mes camarades m'ont aidé à retrouver cela. Donc j'avais juste envie de sortir pour retourner en studio et proposer mon univers".

Voilà qui est clair ! A noter qu'il était accompagné de Tiana sur l'émission, elle qui a également été éliminée de l'aventure samedi dernier, et qui n'éprouve également aucun regret quant à son départ du programme.