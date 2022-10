"Je ne peux pas vivre comme ça" : Sofia Essaïdi victime d'une terrible dépression, tristes révélations

Sofia Essaïdi a connu le succès très rapidement il y a déjà presque 20 ans. Voire un peu trop rapidement. C'est avec la saison 3 de la Star Academy qu'elle s'est fait connaître du grand public, alors qu'elle n'était âgée que de 19 ans, mais c'est avec la comédie musicale Cléopâtre, la dernière reine d'Egypte de Kamel Ouali en 2009 qu'elle s'impose réellement dans le milieu artistique. La jolie brune remporte pour ce rôle deux NRJ Music Awards, dont le prix de la meilleure artiste féminine francophone de l'année 2010. Alors encensée et sollicitée de toute part, elle espère avoir l'occasion de sortir son premier album en solo. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et Sofia Essaïdi va alors doucement sombrer.

Dans le nouveau numéro d'Un dimanche à la campagne avec Frédéric Lopez diffusé ce 30 octobre, elle est revenue sur cette période très compliquée. "C'est le moment où je veux de faire de la musique seule, ça y est, j'ai envie de faire mon album. Et là, je me rends compte que les personnes avec lesquelles je travaille n'ont aucune envie de savoir qui je suis ou ce que je veux faire. Elles ont juste envie de me formater, de surfer sur le succès", a-t-elle expliqué. Et de préciser : "Cela veut dire faire des chansons plutôt accessibles, faciles, formatées. Et j'ai du mal à ce moment-là, je suis perdue. J'arrive, je peux le dire, vraiment, à sentir une dépression à l'intérieur. C'est vraiment la dépression de l'artiste incomprise, pas entendue (...). Je ne le montrais pas, parce que je n'avais pas encore travaillé sur moi, je ne voulais pas montrer que j'avais des failles".

Ainsi, Sofia Essaïdi adopte un rôle au quotidien, ce qui ne fait qu'aggraver sa descente aux enfers. "Je souffre, je pleure chez moi, mais par contre devant les gens j'ai un sourire parfait et ça c'est éreintant. Je suis vraiment tombée dans une dépression douloureuse. Jusqu'au moment où j'ai dit : 'c'est plus possible de vivre comme ça'. Je ne peux pas vivre toute une vie comme ça, à me stresser, à me mettre une pression pour être la meilleure. (...) Je pouvais pleurer pendant une semaine parce que je n'avais pas réussi un casting que je voulais et puis être dans une joie ultime... Il a fallu que je trouve un juste milieu, un équilibre pour supporter les joies et les déceptions et être moins dépendante de l'extérieur", a-t-elle fini par comprendre grâce à des séances de thérapie.