"Je ne peux plus tirer" : Stéphane Plaza cash sur sa perte soudaine de libido

On le sait, Stéphane Plaza n'est pas du genre pudique. L'animateur, comédien et agent immobilier ne manque jamais d'amuser la galerie avec son naturel parfois déconcertant qui le pousse souvent à se mettre à nu, dans tous les sens du terme. Il a encore fait mouche dans Les Grosses Têtes lundi 9 mai 2022.

En effet, alors qu'on lui demandait s'il rencontrait du succès auprès des hôtesses depuis qu'il a été désigné ambassadeur de la Foire de Paris pour la deuxième année consécutive, la star de Recherche appartement ou maison a révélé rencontrer quelques problèmes avec sa libido. "Jamais ! A 51 ans maintenant tu sais, il faut que je prévois le truc. Si je n'ai pas pris la pilule avant, je ne peux plus tirer. Et si tu la prends alors que tu ne le fais pas, tu dors sur la béquille et c'est très emmerdant. A partir d'un certain âge, tout est calculé et j'en suis là", a-t-il lâché, faisant donc référence au célèbre traitement qui aide à gérer les troubles d'érection chez les hommes. Une confidence qui lui a valu d'hériter du surnom "Stéphane Viagra" par Laurent Ruquier. "Vous me posez des questions, je vous réponds. Moi vous savez, j'ai beaucoup de soucis", a assumé Stéphane Plaza, que l'on retrouve au théâtre dans la pièce Un couple magique.

S'il n'a jamais de mal à partager quelques anecdotes coquines ou même embarrassantes, la figure de M6 est en revanche beaucoup plus discrète lorsqu'il s'agit de parler sérieusement de ses histoires de coeur. En 2019, il avait créé la surprise en avouant dans Touche pas à mon poste avoir trouvé "la personne idéale". Mais deux ans plus tard, en 2021, il laissait entendre qu'il avait retrouvé son célibat. Et puis plus rien. Le meilleur ami de Karine Le Marchand s'est déjà expliqué sur cette grande pudeur. "Chaque fois que j'ai parlé de ma vie amoureuse et que j'ai essayé d'être honnête, ça a été une catastrophe. Dès que j'annonce quelque chose sur ce sujet, soit je suis suivi dans la rue, soit on me croit avec les mauvaises personnes et ça me fout un bordel là-dedans !", confiait-il pour Télé +. Il avait alors conclu : "C'est décidé : je n'en parlerai plus !"