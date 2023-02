"Je paie des impôts assez substantiels" : Fabrice Luchini cash comme jamais sur sa fiscalité et son rapport à l'argent

Figure incontournable du théâtre et du cinéma français, Fabrice Luchini ne ménage pas ses efforts. Aujourd'hui âgé de 71 ans, le comédien légendaire poursuit ses prouesses sur les planches puisqu'il est toujours à l'affiche de La Fontaine et le confinement au théâtre de Montparnasse où le spectacle est quasiment toujours à guichets fermés. Mais loin de se contenter de ce succès phénoménal, le mari d'Emmanuelle multiplie les projets en tout genre. Y compris au cinéma, puisqu'il sera de retour dans les salles obscures dès la semaine prochaine, le 15 février 2023. Il est ainsi la tête d'affiche du long-métrage Un homme heureux de Tristan Séguéla, dans lequel il donne notamment la réplique à Catherine Frot.

À cette occasion, Fabrice Luchini a accordé un entretien fleuve à l'ancienne présentatrice du Journal Télévisé de TF1 et celle qui est depuis peu la femme de Renaud Capuçon Laurence Ferrari, pour le magazine Paris Match dans leur édition du 9 février 2023. Une interview dans laquelle le comédien se livre comme à son habitude sans le moindre filtre, évoquant diverses étapes de son parcours ainsi que différents sujets de société. Notamment sur ses impôts et son rapport à l'argent.

Je n'en ai absolument rien à foutre

"Nous n'avons pas été élevés dans une famille de gauche qui méprisait l'argent. L'argent était une valeur. Très vite, j'ai vu qu'il me permettait d'être respecté", débute-t-il ainsi à ce sujet. "Pour moi, au théâtre, la recette ce n'est pas du tout de l'avidité, je n'en ai absolument rien à foutre", confie le père d'Emma, fidèle à lui-même.

"J'ai la chance de ne pas jouir de mes conditions privilégiées. Je n'ai aucun fantasme, le luxe ne m'intéresse pas. Je suis traversée régulièrement par la culpabilité de ma promotion sociale et ce qui va avec, mais comme je paie des impôts assez substantiels, eh bien je sais quand je joue au théâtre le soir que deux tiers de tout ce que je produis part en impôts et en taxes. Et comme dirait Laurent Ruquier, c'est très bien !", conclut-il à ce propose. Car si l'argent et les impôts demeurent des tabous pour la plupart des Français, ce n'est pas du tout le cas de Fabrice Luchini !