"Je suis déstabilisé" : Gad Elmaleh révèle son "crush" sur une journaliste célèbre

C'est l'un des films français qui a le plus marqué cette fin d'année 2022 : basé sur ses propres questionnements à propos de la religion, Reste encore un peu a assuré à Gad Elmaleh l'une des premières places du box-office pendant quelques semaines. Très différent de ses premières réalisations, tendre et familial, le long-métrage a séduit.

Mais surtout, il a demandé au père de Noé (22 ans) et Raphaël (9 ans) de nombreuses heures de promotion dans différentes émissions de télévision où il s'est confié sur sa vie ou sur sa famille, parfois même sur ses relations passées. Et l'un des shows, diffusé le samedi soir, lui a particulièrement plu... notamment pour sa présentatrice !

Dans le podcast podcast In Power de Louise Aubery, il s'est en effet confié sur le petit "crush" ressenti devant Léa Salamé, avec qui il avait tourné une émission diffusée le 6 novembre dernier. "Moi, je suis déjà déstabilisé, enfin pas déstabilisé, mais très séduit par l'intelligence, l'intelligence chez les hommes, les femmes, les enfants, c'est quelque chose qui me captive", avait-il d'abord raconté, conquis, avant de poursuivre : "Cette femme, elle est extrêmement brillante, on partage aussi, pas une passion, mais un vrai intérêt pour la spiritualité, les religions, donc c'était un peu mon crush médiatique quoi."

Très abrupt et à la fois très drôle

Et une petite phrase de la journaliste, toujours si sérieuse, l'avait notamment étonné et charmé : "J'étais là, je me disais 'Cette femme, si brillante, si charmante' et donc je ne m'attendais pas à ce qu'elle me déstabilise en me disant, je vais la citer approximativement. En gros, elle m'a décrit comme quelqu'un qui était dans une forme d'ascèse parce que je suis dans une quête spirituelle comme ça, elle m'a dit 'Vous ne buvez plus d'alcool, vous ne sortez plus, vous faites des retraites dans des monastères' et cash elle me dit 'Est-ce que vous bais*z encore ?' Moi, j'ai trouvé ça très abrupt et à la fois très drôle", a-t-il raconté ensuite, faisant référence à une question effectivement plutôt osée de la journaliste.

Devant l'air complètement effaré de Gad Elmaleh, celle-ci s'était alors justifiée en riant, expliquant que tout cela était un pari avec son producteur. Un pari, qui, finalement, a fait mouche. Mais attention à Gad Elmaleh : Raphaël Glucksmann, le compagnon de la jeune femme, doit veiller au grain !