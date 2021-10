"Je traverse une période compliquée de ma vie" : Sophie Tapie annonce prendre du recul

Le dernier post Instagram de Sophie Tapie remontait au 9 octobre, soit une semaine après la mort de son père Bernard Tapie, décédé d'un double cancer le 3 de ce même mois. Malgré son immense douleur, la jeune femme a décidé de sortir à nouveau du silence et de s'adresser à sa communauté à travers un long message. Mercredi 27 octobre, elle a écrit à "ses petits anges" et leur a expliqué qu'elle suspendait la promotion de son album 1988. Celle qui partage sa vie avec Jean-Mathieu Marinetti fait donc une pause pour revenir plus forte.

"Je traverse une période compliquée de ma vie. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en suspens la promo de mon album pendant quelque temps. Nous avions tellement de beaux projets, mais ils ne seraient pas faits avec sincérité si je devais les faire aujourd'hui. J'ai besoin de me recentrer et de prendre du temps pour aller mieux. La meilleure thérapie pour moi est de prendre ma plume et de m'asseoir à mon piano", a fait savoir l'ancienne candidate de The Voice. Sophie Tapie était en effet en pleine promotion de son nouvel album 1988, son année de naissance, sur lequel figure le titre Le Phoenix, en hommage à son papa.