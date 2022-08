"Je vais péter un câble !" : Jessica Thivenin très remontée en vacances, cette déconvenue de taille...

La roue a enfin tourné pour le meilleur du côté de Jessica Thivenin. Après avoir traversé des périodes très compliquées liées à ses deux grossesses, celle de son fils Maylone (2 ans et demi) et de sa fille Leewane (née en août 2021), la jolie blonde de 31 ans a pu reprendre le cours normal de sa vie. Elle est même désormais suffisamment soulagée pour confier ses enfants à leurs grands-parents et partager un voyage romantique avec son mari Thibault Garcia.

Le couple, qui s'est brièvement séparé dans le secret en 2021, a décidé de mettre le cap sur la Sardaigne pour les prochains jours. Mais, à peine arrivés sur place qu'ils ont rencontré une sacrée déconvenue. En effet, en story Instagram, Jessica Thivenin a laissé exploser sa colère en confiant avoir perdu sa valise. Ou plutôt que la compagnie aérienne lui avait perdue. "On est devant l'aéroport avec une haine, mais une haine. Ils ont perdu notre valise ! La seule et unique valise qu'on a, une seule !, s'est-elle agacée. On a pris le même avion, on est descendus de l'avion, on est remontés dans l'avion. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre valise ? Je vais péter un câble !".

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont donc dû se résoudre à regagner leur hôtel, mais sans aucune affaire de rechange. "On a plus de caleçons, on n'a plus rien... Je vais avoir mes règles, je n'ai même pas de tampon. J'ai le démon, le démon qui m'a monté", a-t-elle encore lâché. Seul lot de consolation : le fait qu'ils n'ont pas voyagé avec leurs enfants. "Heureusement qu'on est partis à deux et qu'on n'avait pas tous les trucs des enfants !", a-t-elle relativisé.

Une fois arrivés à l'hôtel, les deux époux ont eu le temps de s'apaiser et même rigoler de la situation. Et un peu plus tard, ils ont reçu une bonne nouvelle : leur valise avait été retrouvée ! Seulement voilà, il leur fallait encore se montrer patient avant de la récupérer. Ainsi, ils ont bien été obligés de se racheter quelques vêtements pour leur première soirée italienne ainsi que des affaires de plage pour le lendemain. "Je ne vais pas me plaindre, je vais m'acheter des choses, j'ai les moyens mais les pauvres gens qui n'ont pas les moyens, c'est une horreur !", a déploré Jessica pour conclure sur le sujet.