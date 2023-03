"Je voudrais la féliciter" : Benjamin Castaldi élogieux envers cette femme avec qui il a eu "un enfant magnifique"

Ce mercredi 1er mars, dans le cadre de "la journée mondiale des compliments", Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de Touche pas à mon poste de se montrer élogieux envers la personne qu'ils souhaitent. Lorsque son tour est venu, Benjamin Castaldi a décidé d'évoquer son ex-femme Flavie Flament, connue du grand public en tant qu'animatrice.

"Comme l'a très bien écrit Prévert (Jacques Prévert, célèbre poète, ndlr), 'la vie sépare ceux qui s'aiment'. Je voulais féliciter Flavie, on a eu des différends mais...", a-t-il déclaré, avant d'être interrompu par Baba. "La féliciter pour quoi ?", lui a demandé l'animateur de C8. "Parce qu'elle m'a donné un enfant magnifique, Enzo ! (né de leur union en 2004, ndlr)", a répondu l'ex-animateur de Secret Story, émission qui devrait d'ailleurs faire prochainement son grand retour.

Une infidélité à l'origine de leur rupture

Pour rappel, Benjamin Castaldi et Flavie Flament s'étaient dits "oui" en 2002, au terme d'une cérémonie grandiose, à la mairie de Bougival dans les Yvelines. Elle dans un tailleur blanc très élégant, lui dans un costume noir très associé à une chemise blanche... Le couple avait fière allure. Mais ils auront finalement fini par divorcer en raison de l'infidélité de l'animateur, pris en flagrant délit par sa compagne. En effet, elle était tombée sur des textos explicites envoyés par son célèbre mari à sa maîtresse. Elle décidera alors de mettre un terme à leur relation par SMS.

Quelques années plus tôt, il avait fait la rencontre de Valérie Sapienza, avec qui il est devenu papa pour la première fois, de deux fils prénommés Julien et Simon. Ce dernier est notamment devenu une personnalité importante de la télé-réalité française. Et après son divorce avec Flavie Flament, il avait dit "oui" à l'ancienne cavalière Vanessa Broussouloux. Le couple n'aura pas d'enfant.

Depuis 2016, c'est aux côtés d'Aurore Aleman qu'il est épanoui. Une femme avec qui il est devenu père pour la quatrième fois en août 2020. Un petit garçon qui se prénommé Gabriel.