"L'amour, c'est..." : Alain Delon complice avec son gendre Julien Dereims, sa fille Anouchka balance les dossiers

Une amitié fusionnelle qui date d'il y a déjà presque une décennie... Souvent complices sur les rares stories qu'Anouchka Delon s'amuse à publier sur son compte Instagram, Alain Delon et son gendre Julien Dereims ont sûrement vu leur complicité augmenter depuis le mariage du jeune comédien avec sa fille et la naissance de leur petit Lino début 2020.

Mais tout cela a débuté dix ans auparavant : en 2014 en effet, Anouchka Delon et son père, qui jouent alors depuis quelques mois dans la pièce de théâtre Une journée ordinaire (mise en scène par Jean-Luc Moreau) sont rejoints par Julien Dereims, qui récupère l'un des rôles principaux de la pièce. La jeune femme vit alors une belle histoire d'amour avec le comédien, mais cette expérience finira de sceller aussi, une véritable amitié : celle du jeune homme avec la légende du cinéma.

D'ailleurs, ce jeudi, c'est une photo de cette période qu'elle s'est amusée à ressortir : les deux hommes en plein dans la "vie de tournée" pour la pièce selon elle, sont assis sur un canapé et regardent devant eux, les yeux dans le vague. Ce qui lui a inspiré une citation d'Antoine de Saint-Exupéry : "A ce qu'il parait, l'amour c'est regarder ensemble dans la même direction non... ?" a-t-elle écrit.

Une famille soudée

Un bel amour qui donne une véritable complicité, même dans les moments difficiles : lorsqu'Alain Delon avait été victime d'un AVC en juillet 2019, notamment, le jeune couple s'était évidemment rendu immédiatement à l'hôpital avec les deux fils du comédien. Depuis plusieurs années désormais, Anouchka et son mari ont même déménagé en Suisse, à Genève, où ils sont tout proches du comédien et peuvent créer une véritable complicité entre lui et leur adorable petit Lino.

D'ailleurs, il n'est pas rare que les deux soient immortalisés en plein câlin par la jeune actrice, qui tente désormais sa chance au cinéma et à la télévision depuis quelques mois après avoir longtemps brûlé les planches des théâtres de la France entière. Et très souvent... en compagnie de son époux : en 2017, les deux jeunes comédiens avaient partagé la scène pour Libres sont les Papillons, notamment, et enchaînent courts-métrages et vidéos hilarantes sur Instagram. Nous, on les adore !