"L'amour, ça va dans le mur" : Renaud, cash, se confie sur ses déceptions et ses relations avortées

Si tu me payes un verre, L'Amitié, La Tendresse... Lorsqu'on regarde les chansons choisies par Renaud pour son nouvel album, dans les bacs ce vendredi, difficile de ne pas se rendre compte que le chanteur de quasiment 70 ans a décidé de privilégier certains thèmes comme l'amour et l'amitié. Deux valeurs très importantes dans sa vie, deux moteurs qui le font avancer même s'il n'est plus naïf à leur sujet, comme il l'a confié au Parisien lors d'une longue interview.

"On a des déceptions dans les deux", explique-t-il, désormais blasé. "L'amitié est fragile et l'amour impossible. L'amour, on va droit dans le mur". Une vision plutôt pessimiste pour celui qui a été longtemps en couple avec Romane Serda, notamment, mais qu'il explique simplement par plusieurs mésaventures de couple : "Je tombe amoureux régulièrement d'amour impossible, femme mariée, femme fidèle...".

Surtout qu'autour de lui, l'entourage s'amenuise peu à peu : "Beaucoup d'amis sont partis, le comédien Philippe Bruneau, le chanteur Johnny Clegg, mon frère aîné Thierry... Mais j'ai encore le producteur Gilbert Rozon", explique-t-il, confiant qu'il s'est "réconcilié avec Françoise Hardy", dont il reprend l'une des plus belles chansons (L'amitié) dans ce nouvel opus.

"C'est une icône. À une époque, on était fâchés. Elle avait tenu des propos limite FN dans une revue musicale. Je lui avais fait un droit de réponse assez cinglant. On était un peu en froid pendant un moment mais on s'est réconciliés. Je l'adore", conclut-il. Une amitié retrouvée qui ne l'empêche pas de se lier avec d'autres chanteurs de la nouvelle génération.

S'il n'est "pas fan" du rap, musique à laquelle il "n'accroche pas", il aimerait "faire un duo avec Angèle" et a été très touché d'assister aux reprises de ses chansons par d'autres interprètes lors de l'émission de télévision qui lui a été consacrée et qui sera diffusée le 10 mai sur France 2, à la veille de ses 70 ans.

"J'ai aimé voir Calogero interpréter 'Pierrot', Joyce Jonathan reprendre la méconnue 'Coeur perdu', la chorale d'enfants sur 'Mistral Gagnant'... Quand Zaz a chanté 'Petite conne', sur une fille morte d'une overdose, j'ai versé ma larme", a-t-il confié au Parisien. Un show qui s'annonce tout en tendresse, peut-être en compagnie de ses deux enfants, Lolita et Malone, et qui montrera une facette de Renaud qu'on adore !