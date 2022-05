Diaporama : "L'amour, ça va dans le mur" : Renaud, cash, se confie sur ses déceptions et ses relations avortées

"L'amour, ça va dans le mur" : Renaud, cash, se confie sur ses déceptions et ses relations avortées

Le chanteur Renaud (Renaud Séchan) et son ex-femme Romane Serda - People au concert de Dave à Bobino à Paris le 18 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Lolita Séchan et son père le chanteur Renaud, Romane Serda - Obsèques de Thierry Séchan frère du chanteur Renaud) au cimetière du Montparnasse à Paris le 16 janvier 2019.

Le chanteur Renaud (Renaud Séchan) et Sylvie Vartan - People au concert de Dave à Bobino à Paris le 18 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Dave et le chanteur Renaud (Renaud Séchan) - People au concert de Dave à Bobino à Paris le 18 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Le chanteur Renaud (Renaud Séchan), Michel Drucker et Sylvie Vartan - People au concert de Dave à Bobino à Paris le 18 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

11 / 19

Exclusif - Le chanteur Renaud (Renaud Séchan) et Dave - People au concert de Dave à Bobino à Paris le 18 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique)