"La preuve en images" : Léa de la Star Academy insultée pour son nouveau look, elle ne se laisse pas faire

Léa fait partie des révélations de la dernière édition de la Star Academy, qui a signé le grand retour de l'un des programmes phares de la chaîne de télévision TF1. La jeune femme a atteint la finale grâce à son talent et sa voix hors pair. Un beau parcours qui est forcément suivi d'une grosse exposition médiatique, notamment en raison des belles audiences réalisées par le programme.

Seulement voilà, la célébrité a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Un propos d'autant plus vrai depuis l'apparition des réseaux sociaux puisque chacun peut exprimer son avis plus ou moins fondé avec des arguments plus ou moins tangibles. Et parfois, ce n'est tout simplement qu'un torrent de jugements et d'insultes.

C'est ce que vient de vivre la jeune femme sur son compte Instagram, où elle est particulièrement active et compte déjà quasiment 200.000 abonnés. Alors qu'elle a dévoilé les images de sa nouvelle coupe de cheveux après avoir fait un tour chez son coiffeur, la chanteuse a été la cible de nombreuses moqueries et commentaires désobligeants.

Adopte un caniche

Seulement la jeune femme ne s'est pas laissée faire, puisqu'elle a décidé de partager une autre story d'une internaute qui avait elle décidé d'afficher quelques exemples de remarques que se permettaient certains followers. "La touffe". "Toi aussi adopte un caniche". "Toujours pas prête pour ma part". Autant de commentaires emplis de jugement et souvent accompagnés de smileys qui pleurent de rire, que la jeune vedette a partagé sur son compte et qui sont à retrouver dans notre diaporama.

Un bon moyen de montrer ce que la chanteuse subit au quotidien depuis qu'elle a connu cette soudaine notoriété il y a quelques semaines encore. Il faut bien reconnaître que Léa est un personnage haut en couleur, voire même clivant. Sa personnalité, sa voix et son humour ont fait d'elle un des visages du renouveau de la Star Academy, à tel point que certains la considèrent comme la "véritable gagnante" de cette cuvée. Mais rappelons, s'il est nécessaire, que rien ne peut justifier les insultes et autres moqueries à son égard.