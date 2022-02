"Le monde s'écroule" : Benjamin Castaldi trompé, sa découverte inattendue

Benjamin Castaldi a fait une révélation sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 8 février. Alors que le thème de l'infidélité était abordé dans l'émission, le chroniqueur de Cyril Hanouna a indiqué qu'il en avait déjà fait les frais, sans le savoir...

Gentleman, Benjamin Castaldi n'a pas donné de nom mais a livré les détails avec lesquels il a découvert le pot-aux-roses. A l'époque, le couple est en pleine séparation, "avant les vacances de Noël", et chacun est plus ou moins déjà en train de refaire sa vie : "Ma future ex-femme part en vacances avec ses enfants, ses parents. On était en séparation mais on s'appelait de temps en temps. Moi, je suis parti à Los Angeles." Pas seul au cours de son voyage, Benjamin Castaldi a révélé se douter qu'il y avait "quelqu'un dans la vie de [sa] femme" mais étant séparés, les deux ex n'ont pas cherché à empêcher une quelconque relation chez l'autre. Mais s'il avait su certaines choses avant, le papa de quatre garçons aurait peut-être fait les choses autrement.

En contact avec son ex-femme pour se donner des nouvelles des enfants, Benjamin Castaldi explique que la communication fut compliquée en raison d'un incident : "Elle fait tomber son téléphone dans la mer, elle n'a plus de téléphone portable. Elle m'appelle et me dit 'pour te joindre, ça va être un peu compliqué'. Elle me donne un nouveau numéro, il se passe le temps qu'il se passe, chacun revient de vacances". De retour à son ancien domicile, Benjamin Castaldi tombe alors sur le fameux téléphone abîmé dans l'eau et en parfait état de marche. Il cède alors à la tentation.

Se doutant que son ex-femme a retrouvé l'amour, Benjamin Castaldi fouille et ce qu'il va découvrir est loin de tout ce qu'il aurait pu imaginer : "J'ai découvert tout l'historique de son histoire avec l'autre depuis la rencontre, la drague, la première nuit, les commentaires..." Conscient que la romance avait débuté quand ils étaient encore officiellement ensemble, Benjamin Castaldi est tombé de très haut : "Le monde s'écroule ! Vous avez les heures, les dates. Vous vous dites 'oh punaise, j'étais là !' On était encore ensemble. Plus vous avancez dans les textos et plus vous vous décomposez. C'est atroce." Le chroniqueur est aujourd'hui plus épanoui que jamais dans les bras d'Aurore Aleman, la mère de son fils Gabriel. Il faut souffrir pour être beau, mais heureux aussi apparemment !