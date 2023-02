"Le plus beau" : Marc Lavoine, son fils Roman fait sensation auprès d'une célèbre fille de stars

Séduisant sexagénaire, Marc Lavoine a transmis à ses enfants son charisme. La preuve avec l'un d'eux qui a publié des photos de lui sur son compte Instagram, Roman. L'adolescent, à la chevelure blonde aussi indisciplinée que charmante, a dévoilé des photos de son séjour à New York sur lesquelles il apparaît très cool et looké, style skateur. Un voyage qui n'est pas passé inaperçu auprès de ses amies, elles aussi enfants de stars.

Père de Simon (37 ans), qu'il a eu avec la mannequin Denise Pascale et de trois autres enfants avec son ex-femme Sarah (Yasmine, née en 1998, Roman, en 2007, et Milo, en 2010), Marc Lavoine est très fier de sa progéniture. Avant-dernier de la fratrie, Roman s'est illustré à travers les réseaux sociaux où il peut partager des tranches de sa vie d'ado. S'il partage les cheveux dorés comme les blés de sa maman, il a le même regard revolver que son père.

Son dernier post qui le montre à New York a notamment fait sensation auprès de ses copines qui ont, comme lui, de célèbres parents : Vittoria de Savoie, fille de Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie, ainsi que Jade et Joy, les enfants de Laeticia et Johnny Hallyday ont été conquises. "Le plus beau" a même commenté la jolie Joy (14 ans) qui a également partagé la publication dans ses stories.