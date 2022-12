"Me retrouver célibataire sans l'avoir prévu..." : Sophie Davant sans filtre sur sa vie amoureuse

Son humanité et sa féminité assumée font partie de ses atouts n°1 : à 59 ans, Sophie Davant semble être plus épanouie que jamais en cette fin d'année 2022 ! Toujours à la tête de son émission Affaires Conclues sur France 2, la présentatrice a également créé son magazine, baptisé S, et qui aborde chaque fois des sujets qui lui sont chers. Féminité, maternité ou encore histoires d'amour... La quinquagénaire et ses équipes abordent tout !

Il faut dire que Sophie Davant s'inspire régulièrement de sa vie, et notamment de ses romances qui n'ont pas toujours suivi le chemin qu'elle espérait. "Je vis avec ce qui m'a constituée, ce qui m'a fait grandir et m'a permis de me faire découvrir des ressources insoupçonnées. Il m'est arrivé de me retrouver célibataire sans l'avoir prévu. Et je me suis étonnée ! J'ai fait des choses dont je me croyais incroyable", révèle-t-elle d'ailleurs dans une interview intimiste au magazine Télé 7 Jours en kiosque lundi 2 janvier.

En effet, si elle est aujourd'hui plus amoureuse que jamais de son ex-collègue William Leymergie, avec qui elle vit une belle histoire depuis quelques mois, Sophie Davant a vécu plusieurs grandes déceptions, notamment avec le père de ses deux enfants (Nicolas, 29 ans et Valentine, 27 ans), Pierre Sled. "Je suis flattée de pouvoir être, non pas un modèle, ce serait prétentieux de ma part mais quelqu'un en qui les autres femmes peuvent se reconnaître", raconte-t-elle, totalement honnête.

"Je commence à savourer le présent"

"Oui, je suis une femme, mère de deux enfants. J'ai été mariée, divorcée, célibataire, amoureuse, délaissée. Je suis à nouveau tombée amoureuse, alors que je pensais que c'était terminé. Et puis à nouveau, tout s'est cassé la figure... C'est la vie, elle est sinueuse, mais aussi incroyable ! Elle me surprend chaque jour", confie la quinquagénaire, qui se décrit comme "plutôt nostalgique", même si, avec les années, les choses changent.

"Je commence à savourer le présent. C'est un apprentissage, car je ne suis pas du genre à fermer les dossiers et à me projeter. J'ai besoin de références, de racines, j'aime apprendre du passé pour envisager l'avenir", philosophe-t-elle. Et l'avenir, avec William Leymergie, Valentine (qui travaille désormais avec elle pour le magazine S, et son fils Nicolas, s'annonce particulièrement beau !