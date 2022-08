"Mon appétit est assez limité" : Lucile (L'amour est dans le pré) évoque son stress avant son mariage avec Jérôme

Lucile et Jérôme se sont rencontrés en 2020 lors de la quinzième saison de L'amour est dans le pré. Depuis, ils filent le parfait amour. Ils ont rapidement emménagé ensemble après le tournage, avant de devenir parents d'une adorable petite fille prénommée Capucine, qui les comble de bonheur, et qu'ils n'hésitent pas à montrer de temps en temps à leurs fans sur les réseaux sociaux tout en prenant le soin de dissimuler son visage. Ils travaillent également ensemble, main dans la main.

Tout est réuni donc pour que le couple passe à l'étape supérieure, à savoir le mariage. C'est pour cette raison que les deux tourtereaux prenaient la parole le 25 décembre dernier sur leurs réseaux sociaux, le jour de Noël, afin d'annoncer fièrement leurs fiançailles à leurs abonnés, révélant ainsi que les festivités se dérouleraient l'été suivant.

"Un petit stress qui monte"

Tout récemment sur Instagram, Lucile a filmé son prince charmant en train de commenter le beau temps avant de lui demander quand aurait lieu leur mariage. Après quelques plaisanteries, celui-ci a suggéré qu'il serait prévu pour le week-end du 19 août, ou alors celui du 26 août. "C'est bientôt", a-t-il assuré, alors que leurs fans commençaient à s'impatienter ces dernières semaines, se demandant même si les festivités n'allaient pas être reportées.

Non, rassurez-vous, elles auront donc lieu très prochainement. Ce qui stresse beaucoup Lucile d'ailleurs, puisque les préparatifs s'intensifient. "On est dans la dernière ligne droite, on a encore plein de petites choses à penser même si on a une superbe organisatrice. Elle nous a vraiment facilité les choses, le timing a été vraiment serré. Jérôme a fait sa demande en décembre le matin de Noël" a-t-elle expliqué, avant de révéler l'impact de ce stress sur son physique.

"On verra ce que ça donne le jour J vous pensez bien que dans cette dernière ligne droite mon appétit est assez limité, je suis beaucoup plus à penser à tous les préparatifs. Tous les futurs mariés connaissent ça : on se dit qu'on est pas stressé mais en fait il y a un petit stress qui monte, mais bon c'est du bon stress. Du coup je suppose que ça ne me fera pas regrossir et tant mieux pour pouvoir rentrer dans ma robe le jour J" a-t-elle confié à ses fans. L'heure approche !