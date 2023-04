"Ne pas avoir l'exclusivité de son mari" : Vanessa Demouy divorcée de Philippe Lellouche, ces infidélités qui ont fait mal

Vanessa Demouy, qui a aujourd'hui 50 ans, a vécu de belles années aux côtés de Philippe Lellouche. Mais leurs chemins se sont depuis séparés. En février dernier, l'actrice postait sur ses réseaux un gâteau ayant pour inscription "Just Divorced", ce qui signifie "juste divorcée" en anglais. Quelques années plus tôt, et cette fois-ci dans les colonnes de Gala, elle expliquait être "juridiquement séparée" et "en cours de divorce" avec le père de ses deux enfants Solal (19 ans) et Sharlie (11 ans).

Un entretien au cours duquel elle révélait notamment la cause de cette rupture, à savoir l'infidélité du comédien à son égard : "Comme je ne m'étais pas mariée pour divorcer un jour, comme je me suis longtemps battue pour que mon couple résiste, cela n'a pas été facile à vivre. Il faut être deux pour le vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut trancher net. (...) Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'exclusivité de son mari..." Une épreuve difficile.

La seule chose à laquelle je me suis accrochée

Annoncer la nouvelle à leur progéniture a également été compliqué, mais ils ont eu la maturité nécessaire pour comprendre la situation : "Nous avons préféré leur parler, leur dire la vérité. Leur réaction a été assez mature. J'ai l'impression qu'ils ont bien accusé le choc même si on ne le saura vraiment que dans quelques années. J'ai fait en sorte qu'ils rencontrent une ou deux fois un psy, histoire qu'ils puissent s'exprimer librement."

Des enfants matures donc, qui se sont également avérés être un soutien de taille pour celle qui s'était fait découvrir du grand public dans Classe mannequin : "C'est la seule chose à laquelle je me suis accrochée après le choc, la torpeur quand on réalise qu'il n'y aura plus jamais de nous. Aujourd'hui, je suis en phase de reconstruction et, figurez-vous que je trouve cela très agréable. Pour la première fois de ma vie peut-être, je vais penser à moi et ça fait du bien." Depuis cet entretien, le divorce a donc été acté, et l'actrice semble soulagée.

Depuis leur séparation, elle a retrouvé l'amour auprès d'un homme dont on ne sait rien et avec qui elle est partie en ski en février dernier, tandis que Philippe Lellouche est tombé sous le charme de la maquilleuse et coiffeuse Vanessa Boisjean.