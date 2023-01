"On comprend pourquoi..." : À 54 ans, Elsa Zylberstein impressionne en dévoilant son intense "morning routine"

Chacun a ses petites techniques pour rester en forme, d'autant plus les acteurs et personnalités de la scène médiatique française. Si certains préfèrent les garder secrètes pour eux, d'autres n'hésitent pas à les partager avec le plus grand nombre. Et pour cela, quoi de mieux que les réseaux sociaux ? C'est ce qu'a fait Elsa Zylberstein par le biais de son compte Instagram.

En effet, l'actrice français, aujourd'hui âgée de 54 ans, a décidé de révéler sa "morning routine" à ses followers, qui sont pas moins de 120.000 à la suivre sur ce réseau social en question. Dans un post datant du mercredi 18 janvier à retrouver dans notre diaporama, on peut découvrir Elsa Zylberstein suspendue au-dessus du vide, la tête la première, se tenant à des barres, lors de ce moment qui n'est autre... qu'une séance de Pilates !

Le Pilates pour rester en forme

Un bon moyen de débuter sa journée pour rester en forme, à l'heure où d'autres préfèrent rester au lit pour profiter d'un bon café avec des croissants. D'autant plus que l'actrice française semble d'être à un niveau avancé en terme de Pilates au vu de la difficulté de l'exercice, probablement déconseillé aux novices de ce sport. Rappelons, s'il est nécessaire, que le Pilates regroupe plusieurs activités physiques différentes est une méthode de renforcement des muscles profonds, responsables notamment de la posture.

Une technique probablement très efficace au moment d'attaquer une année qui s'annonce manifestement chargée. Car si Elsa Zylberstein a déjà eu une année 2022 bien remplie, avec notamment trois films où elle était à l'affiche (Big Bug de Jean-Pierre Jeunet, Champagne ! de Nicolas Vanier et Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan), 2023 ne devrait pas être de tout repos. On pourra ainsi retrouver celle qui est l'ex de Yann Moix et Nicolas Bedos notamment à l'affiche du nouveau long-métrage de Woody Allen, Wasp22.

Côté coeur, Elsa Zylberstein est aujourd'hui en couple avec un homme, dont on ne connaît pas l'identité, et songerait notamment à adopter pour devenir mère de famille.