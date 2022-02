"On est loin de la maladie" : Thierry Lhermitte obligé de clarifier son état de santé...

Comédien, passionné de timbres et, désormais, chroniqueur médical ! Le populaire Thierry Lhermitte a plusieurs cordes à son arc. A 69 ans, il a rejoint les ondes de France Inter pour parler de médecine dans l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi, une fois par mois. Un sujet qui le passionne et sur lequel il s'informe avec minutie pour ne pas dire de bêtises à l'antenne.

C'est dans les pages du journal Le Parisien que l'on peut découvrir la surprenante passion de l'acteur des Bronzés pour le domaine médical. Si Thierry Lhermitte admet avoir été un "adolescent sur qui tout glisse" et qu'il n'était donc pas question de faire médecine dans sa jeunesse, en vieillissant il a découvert une vraie curiosité pour le sujet. "La complexité du vivant m'émerveille", dit-il, sans s'étendre plus sur sa démarche. Et n'allez pas croire qu'il s'intéresse à la science et la médecine car il serait lui-même concerné par un problème médical, cela a donné lieu à des rumeurs sur lesquelles il veut clarifier les choses.

En effet, comme le relate le quotidien des gens ont pensé que l'engagement de Thierry Lhermitte "était dû à sa maladie, la prosopagnosie, ou amnésie des visages !" La raison ? "Une blague dans une émission radio, une photo dans le scanner d'un professeur qui lui expliquait les zones de motivation du cerveau...", précise Le Parisien. Si l'ancien compagnon de Valérie Mairesse ne reconnait pas toujours les gens dans la rue, ce n'est pas lié à une maladie. "Sauf que je ne suis pas prosopagnosique, je ne suis tout simplement pas physionomiste, ça peut être très embarrassant mais on est loin de la maladie", clarifie ainsi Thierry Lhermitte, qui souligne s'est déjà présenté à un acteur avec qui il avait pourtant déjà tourné !

S'il martèle à qui veut l'entendre qu'il n'est pas souffrant, cela a parfois du mal à convaincre les gens. Sollicité par la présidente d'une association pour un coup de pouce, il a joué franc-jeu... "Quand je lui ai répondu que je n'étais pas malade, la dame m'a répondu : 'Oui, on dit tous cela au début...'"

Non content de pouvoir se pencher sur le monde médical à la radio, Thierry Lhermitte poursuit également sa tâche de parrain de la Fondation pour la recherche médicale (FRM). Après son passage sur TF1 en avril 2020, l'organise dit avoir collecté dans les heures qui ont suivi la coquette somme de... 125 000 euros de dons !