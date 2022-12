"On est très AVC dans la famille" : Michel Fugain évoque sa santé fragile sans détour

À l'inverse de Dalida, Michel Fugain ne veut pas mourir sur scène. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire des propos que le célèbre chanteur français a accordés au média belge La Dernière Heure. Pourtant, ce dernier entretient le paradoxe puisque, aujourd'hui âgé de 80 ans et malgré une santé qui décline depuis un certain temps déjà, il ne compte pas du tout raccrocher.

"Tant que, physiquement, je ne suis pas dégradé, ça va", explique-t-il. "Je me suis fait opérer du genou il y a un an et demi... Quelle opération ! J'en ai donc un en titane, je suis dur comme fer !", poursuit-t-il. Pourtant, l'interprète de Fais comme l'oiseau semble être un sujet particulièrement à risque : il a été victime d'un accident de voiture il y a quelques années, s'est offert une belle frayeur en chutant à deux reprises lors d'une tournée promotionnelle en Belgique et révèle avoir des prédispositions héréditaires pour avoir des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

"La seule chose qui pourrait m'arriver sur scène, c'est un AVC. On est très AVC dans la famille. Je ne me le souhaite pas mais là, on est sûr que ça peut arriver", développe-t-il. Le père de Michel Fugain, Pierre Fugain, est en effet décédé le 18 juillet 2009 des suites d'un AVC. Une pathologie congénitale dont le chanteur semble bien avoir conscience. À tel point qu'il a d'ailleurs déjà préparé ses funérailles, apprend-on dans ce même article.

Je veux être sous les cendres de ma fille

On peut également y lire que le chanteur souhaite être enterré en Corse aux côtés de Laurette, fille qu'il a eu avec son ex femme Stéphanie et qui est décédée en 2002 d'une leucémie à seulement 22 ans. "Je vais me faire brûler et on mettra mes cendres sous l'olivier que j'ai plantés. Je veux être sous les cendres de ma fille, au même endroit, pour que cela fasse pousser un bel olivier", détaille le chanteur, aujourd'hui marié à Sanda Fugain et pour le moins en froid avec son ex femme.

"En mourant, Laurette nous a appris à vivre. Ce qu'on doit à une môme de 22 ans qui n'a pas pu vivre, c'est de vivre", déclarait déjà Michel Fugain à ce sujet en 2017. En espérant pour lui qu'il puisse la rejoindre dans les meilleures conditions possibles.