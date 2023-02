"On le regrette..." : Anne-Elisabeth Lemoine bousculée par l'absence imprévue de son invité dans C à vous

Une terrible actualité au coeur de C à vous

Si la venue de cette figure de la FI était parfaite en cette veille de journée de mobilisation, l'actualité s'est chargée de braquer les projecteurs sur un autre fait : les terribles séismes qui ont frappé lourdement la Turquie et la Syrie. L'équipe de C à vous a ainsi décidé d'aborder cette tragédie dont les images ont choqué le monde entier et continue de le faire. Selon le dernier bilan officiel rapporté par l'AFP et qui risque de s'alourdir, près de vingt heures après la première des trois secousses, d'une magnitude de 7,8 ressentie jusqu'au Liban, à Chypre et dans le nord de l'Irak, plus de 4300 personnes ont trouvé la mort dont 2921 en Turquie selon l'organisme public de gestion des catastrophes (Afad), et plus de 1440 en Syrie.