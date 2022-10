"On m'avait dit que je n'aurais pas d'enfants" : Juliette Armanet "traumatisée", rares confidences

Un sujet profond auquel elle a réfléchi longuement, et sur lequel elle va encore plus loin : "Même en ce qui concerne les relations amoureuses : aujourd'hui, je suis avec un homme parce que c'est lui qui a pris mon coeur, mais ça pourrait être une femme. Je n'ai pas envie de me genrer, de m'auto-définir et de me figer, parce que serait comme emprisonner quelque chose qui est tout le temps mouvant". Saluant les mouvements de libération de la parole, qu'elle trouve " très positifs ", la jeune chanteuse conclut sur un message d'avertissement : "Il faut être vigilants à ne pas ouvrir des portes pour les refermer plus tard". Une chanteuse réfléchie !