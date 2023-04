"On maîtrise" : Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey, cette décision sur leur couple qu'ils assument

Vincent Cassel revient au cinéma dans un rôle de cape et d'épée, celui d'Athos pour Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan de Martin Bourboulon. Un personnage d'Alexandre Dumas qui a de glorieux aïeux puisque l'un d'eux aurait servi François Ier. L'acteur peut lui aussi revendiquer la gloire de son père, puisqu'il est le fils de l'illustre et regretté comédien Jean-Pierre Cassel. Impeccable dans son costume d'époque, la star de 56 ans excelle aussi dans les codes de son temps. C'est ainsi qu'il utilise avec expertise les réseaux sociaux pour dévoiler des bribes de sa vie et de son quotidien atypique, entre la France et le Brésil qu'il adore, ainsi qu'avec ses proches comme sa très jeune épouse, la mannequin Tina Kunakey.

Dans le magazine Le Point, un long portrait de Vincent Cassel permet de mieux apprivoiser le comédien au charisme animal. Une analyse est faite aussi de son compte Instagram, un sujet pas si surprenant quand on regarde son nombre de followers (1 million) et la facilité avec laquelle le quinquagénaire utilise cet outil qui peut être aussi divertissant que violent, notamment lorsqu'on s'attaque à son couple avec la belle Tina Kunakey, de trente ans sa cadette et mère de sa dernière fille, Amazonie - il a deux filles avec son ex-femme Monica Bellucci, Deva et Leonie.

C'est une vitrine

Qu'importe les attaques, il en faut plus pour atteindre celui qui a explosé dans La Haine il y a trois décennies : "[Instagram], c'est une vitrine, rien de plus, mais une vitrine sur laquelle j'ai la main. Quand on est une personne publique, on est de toute manière à la merci du moindre type avec un appareil photo. Mais Instagram rend le système obsolète. Plus d'exclu, plus de paparazzis. On maîtrise."

Une aisance à jouer avec la technologie et les médias - anciens et nouveaux - que celle qu'il a épousée en 2018 contrôle également, ils sont tous deux maître/maîtresse de leur histoire d'amour qu'ils exposent comme bon leur semble. En réponse aux moqueries voire aux virulentes critiques sur son couple avec Vincent Cassel, la jeune femme qui vient de fêter ses 26 ans entre amis avait écrit : "La petite pute pré-pubère opportuniste et le pédophile grabataire cocaïnomane vous en...brassent." De son côté, le héros de Sur mes lèvres ne s'est jamais justifié sur le fait d'avoir une amoureuse de trente ans de moins que lui. Chacun est libre de penser ce qu'il veut.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Le Point du 13 avril 2023