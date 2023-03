Deva Cassel se dévoile sans filtre sur Instagram et sa belle-mère approuve !

A seulement 18 ans, Deva Cassel est le nouveau visage de la mode ! Fille de Vincent Cassel et de Monica Bellucci, à la différence de ses parents, la jeune femme ne s'est pas tournée vers le septième art mais vers le monde de la mode comme sa belle-mère Tina Kunakey.

Visiblement, Deva Cassel et Tina Kunakey ont plus qu'un point commun, en plus de partager la vie de Vincent Cassel, ces dernières sont également devenues des visages prisés dans le monde de la mode. Véritable célébrité sur les réseaux sociaux, Deva Cassel y partage son quotidien. Ce lundi 6 janvier, le mannequin de 18 ans a publié sur son compte une courte vidéo où elle se dévoilait sans filtre, de quoi en faire réagir plus d'un. Parmi les nombreux commentaires, sa belle-mère, Tina Kunakey, qui fait partie de ses nombreux supporters a complimenté sa belle-fille en ajoutant "la plus belle" en commentaire. Entre une célèbre actrice pour mère, et une célèbre mannequin pour belle-mère, une chose est sûre c'est que la carrière de la belle brune était déjà toute tracée.