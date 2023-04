"On s'est vu quelques fois" : Cindy Lopes en "couple" avec un chroniqueur de TPMP ? Elle rétablit la vérité

Alors qu'un retour de Secret Story à la télévision a récemment été évoqué, une candidate emblématique de la saison 3 était l'invité de Touche pas à mon poste ce jeudi 6 avril 2023. Il s'agit de Cindy Lopes. Cette dernière a été amenée à réagir à son ancien passage dans l'émission, mais aussi sur ses anciennes conquêtes, dont une histoire qui concerne un chroniqueur de TPMP, qui n'était pas présent ce soir dans le talk-show, à savoir Guillaume Genton. "On s'est vu quelques fois... Pour moi, c'était pas vraiment un couple", a-t-elle expliqué à Cyril Hanouna et sa bande.

Une version qui semble donc assez différente de celle de Guillaume Genton qui, il y a quelques mois, sur le plateau de l'émission, affirmait être "sorti" avec l'ex-star de télé-réalité et l'avoir ensuite "quittée", car elle "pétait" souvent. Une anecdote qui avait beaucoup amusé les chroniqueurs. Mais qui a donc raison entre eux deux ? Sont-ils officiellement sortis ensemble ou cette relation n'avait rien de sérieux ? Précisons qu'après avoir expliqué qu'elle ne s'est jamais réellement considérée comme étant en couple avec le chroniqueur, elle a toutefois affirmé qu'il s'agissait d'une "vraie aventure", contrairement à celle qu'on lui a inventé entre elle et Aurore, la femme de Benjamin Castaldi.

Dragouillé avec qui ?

Pour rappel, Cindy Lopes revenait récemment dans l'émission Chez Jordan sur sa participation à Secret Story et sur son fameux secret. À l'époque, la jolie blonde devait dissimuler le fait qu'elle est bisexuelle. "J'ai gardé mon secret jusqu'à la fin, je n'aime pas perdre ! D'ailleurs c'est grâce à la dernière femme de Benjamin Castaldi (Aurore Aleman, ndlr) que j'ai eu ce secret, qui me va très bien d'ailleurs", avait-elle expliqué dans un premier temps, avant de révéler avoir eu un jeu de séduction avec celle qui est désormais mariée à Benjamin Castaldi.

"Parce que bon, c'est vrai qu'on s'est un peu dragouillé pendant le casting, ça s'est vu sur les caméras et...", avait-elle lâché, avant d'être coupée par un Jordan De Luxe, consterné. "Dragouillé avec qui ?!", lui avait-il demandé bouche bée, avant qu'elle ne lui réponde : "Mais avec Aurore ! On s'est toutes les deux titillées, elle m'a draguée aussi !". Une histoire sur laquelle elle est donc revenue ce jeudi sur TPMP, en expliquant alors qu'elle et Aurore ne sont jamais allées au-delà de ce petit jeu de séduction...