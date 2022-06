"On va dire la vérité" : Léa Salamé pas d'accord avec son propre collègue Laurent Guimier en direct

Depuis la campagne présidentielle, Léa Salamé est sur tous les fronts de la politique sur France 2 - sans parler de son travail sur France Inter. La journaliste a ainsi animé l'émission Elysée 2022 ou encore le débat du second tour des présidentielles avec Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, recevant sur le plateau d'On est en direct de nombreux invités politiques. Pour les législatives, elle est de nouveau devant les caméras pour France 2022, dont le numéro peu avant le premier tour du 12 juin a été diffusé ce 9 juin 2022. Un exercice difficile au cours duquel elle a même repris son collègue Laurent Guimier.

Au mois de novembre 2021, Laurent Guimier a été annoncé pour prendre la relève de Thomas Sotto pour l'émission Elysée 2022, écarté de la politique sur France 2 en raison de son couple avec une conseillère de l'ex-Premier ministre Jean Castex, Mayada Boulos. Peu connu du grand public à l'époque, le directeur de l'information de France Télévisions Laurent Guimier a repris le flambeau avec passion durant toute la présidentielle et continue de le faire pour les législatives. Avec Léa Salamé, les relations sont toujours aimables et complices, mais chacun s'impose sur son siège.

Ce jeudi soir, Laurent Guimier a tenu à expliquer le temps de parole de chaque personnalité politique : il est décidé par l'ARCOM (Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui succède au CSA) en fonction du nombre de sièges à l'Assemblée nationale de chaque parti. "Les chaînes de télévision et les stations de radio décomptent les temps de parole des candidats et de leurs soutiens et accordent un temps de parole qui correspond à leur représentativité", est-il écrit sur le site de l'ARCOM. Ce que l'animateur a rappelé notamment à Guillaume Peltier (Reconquête) qui s'est offusqué de son peu de temps face à Olivier Véran (LREM). Le premier n'a aucun député de sa formation à l'Assemblée, le second en a 262.

Un rappel qui a été fait régulièrement au cours de l'émission. Léa Salamé valide les précisions de son collaborateur mais ajoute : "Il faut le redire, en réalité on a été obligée par la loi d'inviter quatre représentants de la NUPES puisque c'est une alliance qui est jeune, et avant vous étiez chacun dans votre couloir. Vous avez chacun du temps de parole, c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais vous dire la vérité, même nous, nous avons du mal à comprendre." Laurent Guimier la coupe pour préciser "On a mis du temps", montrant que les équipes de l'émission ont bien saisi le concept désormais. Mais la journaliste et compagne de Raphaël Glucksmann persiste : "On va dire la vérité, on l'a dit, et on enchaîne." Fin du débat, pour le moment.