"Pas facile d'être Anna Biolay" : Une célèbre actrice sans filtre sur la fille de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni

Par Mafalda Betty Rédactrice Citoyenne du monde qui adore les blind tests des années 90, elle se passionne pour les histoires de cœur avec ou sans happy end des personnalités françaises et internationales.

15 photos

Être la fille d'un chanteur à succès et comédien acclamé n'est pas forcément une mince affaire. Encore plus lorsque du côté maternel, on est la petite-fille de deux icônes et l'enfant d'une grande comédienne... C'est l'héritage d'Anna Biolay, décrypté par une de ses partenaires.

Petit à petit, Anna Biolay se fait un prénom dans le milieu du cinéma. La fille de Chiara Mastroianni et de Benjamin Biolay célèbrera au mois d'avril ses 20 ans. Mais avant cela, on la retrouvera sur le petit écran. Elle fait en effet partie de la distribution du téléfilm intitulé La Vie, l'amour, tout de suite, qui sera diffusé le mardi 31 janvier 2023 sur M6. Cette oeuvre s'inspire du livre éponyme de Julie Briant, une jeune maman atteinte de la mucoviscidose. Le premier rôle est tenu par la comédienne Anne Marivin, qui a également partagé la vedette avec le comédien et chanteur Benjamin Biolay, père d'Anna, dans la mini-série de TF1 Rebecca. Dans les pages de Télé-Loisirs, dont elle assure aussi la couverture en beauté, l'actrice s'exprime sur sa jeune partenaire et sa "lourde filiation". Elle ne tarit pas d'éloges sur la comédienne en herbe : "Je ne la connaissais pas. J'étais très heureuse de la rencontrer. Elle débute dans la comédie". Elle s'attarde notamment sur sa famille, qui représente autant une chance qu'un poids : "Ce n'est pas facile d'être Anna Biolay. Ce n'est pas seulement la fille de Benjamin Biolay, c'est aussi la fille de Chiara Mastroianni et la petite-fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni !" Il faut qu'elle existe Anne Marivin encourage celle qui est le sosie de son papa Benjamin Biolay à continuer sur cette voie, même si elle peut s'avérer ardue : "Anna est hyper bien élevée et une actrice extrêmement sensible et intelligente. Elle arrive avec un tel héritage qu'elle a parfois le sentiment qu'elle dérange. Il faut qu'elle existe. Elle est faite pour ce métier. Si elle continue dans cette voie, je lui prédis un joli parcours". Celle que la France entière a découvert dans Bienvenue chez les Ch'tis est de son côté maman de Léonard, bientôt 14 ans, et d'Andréa, 7 ans, nés de son couple passé avec Joachim Roncin. La rayonnante quinquagénaire tient donc un joli discours de consoeur envers Anna Biolay. Les parents de cette dernière sont aussi les premiers à la soutenir. "Elle a une réelle aisance quand elle joue la comédie. C'est assez impressionnant à observer", disait son père dans Télé 7 jours. De son côté, Chiara Mastroaiani la décrivait comme "beaucoup plus forte" qu'elle au même âge dans le magazine Elle. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé-Loisirs du 23 janvier 2023