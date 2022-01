"Passionnée et jalouse" : Carla Bruni honnête sur son couple avec Nicolas Sarkozy

Comme tout le reste de l'industrie musicale, Carla Bruni est touchée par la crise sanitaire actuelle. Elle qui a sorti son dernier album éponyme en octobre 2020 n'a jamais réellement eu la chance de le défendre sur scène. Sa tournée a été reportée à plusieurs reprises, bafouée par les multiples restrictions qui encerclent notre pays. Mais parmi les annulations multiples, la chanteuse est parvenue à sauver trois dates, dont le 20 janvier 2022 à Lyon et le 26 à L'Olympia de Paris.

J'ai eu envie de faire battre son coeur

Ce sera l'occasion, pour Carla Bruni, d'étendre son répertoire sublime sur les planches, dont un célèbre titre qu'elle a rédigé en pensant à Nicolas Sarkozy, Mon Raymond. "La vérité c'est que j'ai eu envie de faire battre son coeur, de le rendre fier, joyeux et de le faire sourire, moi qui suis une amoureuse totalement italienne, passionnée et jalouse, ni réservée ou silencieuse, explique la maman d'Aurélien Enthoven, dans les colonnes du magazine Paris Match, à propos de cette ballade. Je ne prétends à rien. Juste à me faire plaisir, à lui faire plaisir éventuellement."

Je ne trouve pas que cela soit une agression

C'est Nicolas Sarkozy qu'elle aime depuis l'année 2007. C'est avec notre ancien président de la République qu'elle éduque leur petite fille Giulia. A ses côtés, encore, qu'elle affronte les problèmes juridiques qui s'abattent sur lui. Mais cet amour inconditionnel n'empêche pas Carla Bruni d'avoir envie de plaire, et quand elle évoque l'apparition du mouvement #MeToo, l'artiste de 54 ans n'a qu'un regret : celui de ne plus se faire héler dans la rue. "Quand est-ce qu'on m'a sifflée dans la rue pour la dernière fois ? Je ne m'en souviens pas... et c'est très embêtant, plaisante-t-elle Après je ne trouve pas que cela soit une agression. Mais comme je n'ai jamais subi d'agression, je suis mal placée pour parler de tout cela..."

