"Peut-être m'en veut elle" : Michel Polnareff exaspéré, son coup de gueule lunaire contre une célèbre politique

Michel Polnareff est plutôt du genre discret. Si l'artiste avait fait l'honneur à la Star Academy d'être présent lors d'une soirée, il n'est pas de ceux qui squattent les plateaux télé ou passent le plus clair de leur temps à chercher l'attention sur les réseaux sociaux. Mais visiblement, mardi 3 janvier, le chanteur de 78 ans avait un coup de gueule à faire passer, et c'est Anne Hidalgo qui en a pris pour son grade. Et c'est d'une manière aussi drôle que lunaire que Michel Polnareff a passé un message à la maire de Paris, qui l'a visiblement bloqué sur le réseau social. "Très étonné par cette réaction, peut-être m'en veut-elle pour avoir créé 'Lettre à France' et non 'Lettre à Paris'", a-t-il écrit. Puis, il a traduit son message en espagnol. "Mais dans tous les cas de figure, ça pèse d'Elton", conclut l'artiste.

Anne Hidalgo a le droit à ce genre de piques assez fréquemment. Les projets de la maire pour la ville de Paris ne sont pas du goût de tous et sur les réseaux sociaux, la femme de gauche n'est que rarement épargnée. Sous le tweet de Michel Polnareff, ce dernier a ainsi reçu grand nombre de soutiens. "Honteux mais rien d'étonnant. Elle a bloqué ses victimes", "Décidément, le club des bloqués s'agrandit de jour en jour. Surement le résultat d'une politique inclusive, tolérante et juste", "Droite dans ses bottes, elle ne connaît ni la poésie, ni l'humour.... A croire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde", "Pourtant avec ses Vélibs et tes superbes affiches"Parc à vélo"elle devrait trouver ça bien??? Les goûts et les couleurs Amiral...", "C'est officiel... Cette femme n'a aucun goût", peut-on notamment lire.