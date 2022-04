"Plus rien ne va de soi" : Charlotte Casiraghi, rares confidences sur la "perte" de son père à 4 ans

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

17 photos

Plutôt discrète et effacée, Charlotte Casiraghi n'a jamais été très à l'aise avec les médias. Rarement exposée par sa mère, Caroline de Monaco, pendant son enfance, la jeune femme de 35 ans trouve son équilibre loin des médias, avec ses deux fils et son mari. Son truc, ce n'est pas la jet-set mais plutôt la littérature et la philosophie, deux passions ancrées en elle et qu'elle attribue au traumatisme qu'elle a vécu enfant : la perte de son père en 1990...

Les questions tournent dans sa tête pendant son enfance : "Comment faire avec la disparition de l'autre ? C'est un long chemin pour se réapproprier la perte. Je me posais toutes ces questions existentielles : pourquoi moi, pourquoi je suis dans ce corps, pourquoi j'existe ?" Les réponses viennent petit à petit, grâce à ses découvertes dans la bibliothèque familiale, elle qui a grandi dans la demeure de son arrière-grand-père, Pierre de Polignac. "Les mots ont constitué un lien", soutient-elle, même si "quand vous êtes confrontée à la mort brutale pendant l'enfance, plus rien ne va de soi". Très protectrice envers ses enfants, maintenant qu'elle est elle aussi maman, elle rend hommage, dans l'interview, aux femmes de sa vie. Des confidences rares pour la soeur d'Andrea et Pierre, qui parle peu dans les médias mais que l'on retrouve régulièrement à l'occasion des cérémonies importantes de Monaco, comme la Fête Nationale où elle se rend en général avec sa mère et sa tante Stéphanie.