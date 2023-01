"Problème droit devant" : Ce couac inattendu lors de la 1re rencontre entre Meghan Markle et Elizabeth II

C'est sans doute le jour qui a marqué un tournant dans sa vie : alors qu'il vient de rencontrer l'actrice Meghan Markle et qu'il sent que leur histoire pourrait être sérieuse à l'été 2016, le prince Harry décide de la présenter à sa famille. Et particulièrement au pilier de son clan, sa grand-mère Elizabeth II, dont il est très proche, comme il le raconte dans son autobiographie Spare (Le Suppléant en VF).

Mais tout ne va pas se passer comme il le prévoyait, notamment car le fils cadet du roi Charles ne connait pas toutes les personnes présentes dans la pièce, chez sa tante Sarah Ferguson : "Un type se tenait de l'autre côté de Grand-mère, et j'ai immédiatement pensé : problèmes droit devant. Meg m'a jeté un coup d'oeil pour que je lui dise de qui il s'agissait, mais je ne pouvais pas l'aider – je ne l'avais jamais vu. Euge [Eugenie d'York, sa cousine favorite, ndlr] m'a glissé à l'oreille que c'était un ami de sa mère", raconte-t-il, particulièrement en colère que sa tante (ex-femme du prince Andrew et très proche de Diana) soit avec un inconnu pour ce jour capital.

Il faut dire que celle-ci n'aurait pas pu prévoir ce qui allait se passer cette journée-là : en effet, son neveu l'avait prévenue qu'il souhaitait lui présenter Meghan Markle (après l'avoir présentée à Eugenie), mais aucun des deux ne s'attendait à voir arriver la reine. "Alors qu'on approchait, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Grand-mère était là. Elle était passée à l'improviste", raconte-t-il, tout en se souvenant du branle-bas de combat que cette rencontre imprévue.

"Une profonde révérence, impeccable"

"Je lui ai demandé si elle savait comment faire une révérence. Elle pensait que oui. Mais elle ne savait pas si je lui posais la question sérieusement. Tu es sur le point de rencontrer la reine. Je sais, mais c'est ta grand-mère. Mais c'est la reine", raconte le fils du roi Charles III. A leur arrivée, Sarah Ferguson, dite "Fergie", lui pose la même question.

Heureusement, Meghan Markle s'en sort bien : la jeune femme fait une "profonde révérence, impeccable" à la souveraine, selon le prince. Qui se rappelle également de la réaction de sa cousine Eugenie et de son futur mari Jack : tous les deux, alors qu'ils ont déjà passés une soirée (plutôt alcoolisée) avec l'Américaine, se replongent dans leur rôle royal.

"Euge et Jack étaient à côté de Grand-mère, mais ils ont pratiquement fait semblant de ne pas connaître Meg. Ils étaient très silencieux, très convenables. Ils ont fait une bise rapide à Meg, mais c'était une bise totalement royale. Britannique pur jus", raconte-t-il. Avant de se souvenir d'une anecdote qui l'a convaincu que la future maman d'Archie et Lilibet (3 ans et 18 mois) avait été sincère avec lui.

"Mon oncle Andrew, assis à côté d'elle, tenait son sac à main, a-t-il expliqué. Il s'est levé pour l'accompagner. Euge a fait de même. Au bout d'un certain temps, Meg m'a posé une question sur l'assistant de la reine. Je lui ai demandé de qui elle parlait. L'homme qui lui tenait son sac. Et qui est reparti avec elle. Ce n'était pas son assistant. Mais c'était qui ? C'était son fils cadet. Andrew. Preuve qu'elle ne nous avait pas recherchés sur Google".