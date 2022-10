"Qu'ils aillent se faire foutre !" : Chantal Goya, un célèbre invité viré de son spectacle sans ménagement

Dalida voulait mourir sur scène. Chantal Goya a célébré son anniversaire sur les planches. Le 9 octobre 2022, la chanteuse préférée des enfants a soufflé ses bougies, avec quelques semaines de retard, au Palais des Congrès. L'artiste venait d'y jouer Le Soulier qui vole, comédie musicale écrite et composée par son mari Jean-Jacques Debout... et elle a terminé la soirée face à un immense gâteau au chocolat. Un invité surprise a, cela dit, failli ruiner cette petite sauterie. Il s'agit de l'ancien animateur star de France 2, et grand admirateur de l'époque napoléonienne, Pierre-Jean Chalençon.

Selon les informations exclusives du magazine France Dimanche, Pierre-Jean Chalençon aurait souhaité se rendre dans les coulisses du spectacle, après y avoir assisté, pour discuter quelques minutes avec Chantal Goya, et sans doute lui demander un petit selfie. C'était sans compter sur Jean-Jacques Debout, qui veille au grain sur son épouse, et qui n'est pas très fan de toutes les récentes polémiques qui gravitent autour du personnage. "Il aurait demandé à ses vigiles de ne pas le laisser entrer, peut-on lire dans la publication. Les gros bras auraient donc évacué Chalençon et son ami manu militari."

Je me casse, qu'ils aillent se faire foutre !

Pierre-Jean Chalençon n'était effectivement pas venu au palais des Congrès tout seul. Il était accompagné de Luigi, le neveu de Dalida. C'est face à lui, donc, que le collectionneur aurait provoqué un esclandre et quitté les lieu en hurlant : "Je me casse, qu'ils aillent se faire foutre !" Plus de peur que de mal pour Chantal Goya qui n'a même pas assisté à la scène. Elle a mieux à faire, sans doute. Sa tournée, Chantal Goya sur la route enchantée, se poursuit jusqu'en mars 2023. Elle va également sortir une bande-dessinée, au mois de novembre, intitulé L'Intrépide Chantal Goya aux éditions du Signe, un joli album qui retrace son parcours depuis sa naissance, à Saïgon. Les fêtes de fin d'année devraient donc se faire, comme le veut la tradition, en sa présence...

Retrouvez toutes les informations sur le concert de Chantal Goya dans le magazine France Dimanche, n°3972, du 14 octobre 2022.