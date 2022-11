"Quelle horreur" : Ces tatouage que M. Pokora regrette amèrement

Révélé dans l'émission Popstars avec le groupe Linkup en 2003, M. Pokora avait tout fait pour se construire une image de bad boy. Casquettes et tee-shirts US XXL, le jeune homme avait également peaufiné son look en adoptant de nombreux tatouages sur son corps. Citations (dont la fameuse phrase "Only God Can Judge Me"), symboles chinois ou touches de pianos pour évoquer sa passion pour la musique, le chanteur n'avait pas lésiné sur les moyens pour devenir un vrai rebelle.

Des oeuvres d'art qu'il considère, pour certaines, comme de véritables erreurs de jeunesse. Interviewé par Bruno Guillon dans l'émission Le bon dimanche show diffusée ce dimanche 27 novembre sur RTL, l'interprète du titre Planètes - qui s'est récemment fait tacler par Aya Nakamura - s'est confié sur ses nombreux tatouages.

"J'ai fait des tatouages, ils sont horribles", a commenté le chanteur, qui explique qu'il a réalisé beaucoup de ses tatouages pour suivre deux hommes dont il était fan : le basketteur Allen Iverson et le chanteur A. J McLean des Backstreet boys. "Déjà le M c'est une première connerie ! Pourquoi mettre la première lettre de mon prénom ? Quelle horreur !", a confié M. Pokora, racontant avoir fait ca tatouage sur un coup de tête avec un ami. Parlant ensuite particulièrement de son bras gauche, le mari de Christina Milian a ajouté : "Ce bras-là, c'est la catastrophe, je le déteste."